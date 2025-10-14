https://uz.sputniknews.ru/20251014/tramp-anonsiroval-vstrechu-s-zelenskim-52685177.html
Трамп анонсировал встречу с Зеленским
Трамп анонсировал встречу с Зеленским
Sputnik Узбекистан
По мнению президента США, помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган
2025-10-14T13:00+0500
2025-10-14T13:00+0500
2025-10-14T13:00+0500
политика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
всу
встреча
вашингтон
вооружение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0f/48884070_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_cf938b6beba7d56f51a525c18b39d1d4.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению Трампа, помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.О том, что глава киевского режима уже получил официальное приглашение в Белый дом сообщила New York Post со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне.Владимир Зеленский сообщил в воскресенье о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого обсудили в частности усиление противовоздушной обороны Украины.По данным портала Axios, собеседники в том числе затронули тему возможных поставок ракет Tomahawk.На прошедшей неделе американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу этого вооружения, но хочет понять, каким образом Киев будет его использовать.В ответ на это в Кремле отметили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.Между тем, газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон написала, что США смогут поставить Украине только до 50 ракет Tomahawk."Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны", — указано в публикации.По данным экспертов, это связано с тем, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026 год планируется финансирование всего 57 единиц.
украина
вашингтон
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0f/48884070_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_464023babeddc21de8e089b254df205a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дональд трамп владимир зеленский реджеп тайип эрдоган
дональд трамп владимир зеленский реджеп тайип эрдоган
Трамп анонсировал встречу с Зеленским
По мнению президента США, помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.
"Думаю, что да", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
По мнению Трампа, помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Его (Эрдогана — прим. ред.) уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает Путин и он — мой друг", — отметил глава Белого дома.
О том, что глава киевского режима уже получил официальное приглашение в Белый дом сообщила New York Post со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне.
Владимир Зеленский сообщил в воскресенье о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого обсудили в частности усиление противовоздушной обороны Украины.
По данным портала Axios, собеседники в том числе затронули тему возможных поставок ракет Tomahawk.
На прошедшей неделе американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу этого вооружения, но хочет понять, каким образом Киев будет его использовать.
В ответ на это в Кремле отметили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Между тем, газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон написала, что США смогут поставить Украине только до 50 ракет Tomahawk.
"Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны", — указано в публикации.
По данным экспертов, это связано с тем, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026 год планируется финансирование всего 57 единиц.