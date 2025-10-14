https://uz.sputniknews.ru/20251014/tramp-anonsiroval-vstrechu-s-zelenskim-52685177.html

Трамп анонсировал встречу с Зеленским

Трамп анонсировал встречу с Зеленским

Sputnik Узбекистан

По мнению президента США, помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению Трампа, помочь в урегулировании украинского конфликта может турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.О том, что глава киевского режима уже получил официальное приглашение в Белый дом сообщила New York Post со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне.Владимир Зеленский сообщил в воскресенье о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого обсудили в частности усиление противовоздушной обороны Украины.По данным портала Axios, собеседники в том числе затронули тему возможных поставок ракет Tomahawk.На прошедшей неделе американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу этого вооружения, но хочет понять, каким образом Киев будет его использовать.В ответ на это в Кремле отметили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.Между тем, газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон написала, что США смогут поставить Украине только до 50 ракет Tomahawk."Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны", — указано в публикации.По данным экспертов, это связано с тем, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026 год планируется финансирование всего 57 единиц.

