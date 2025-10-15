https://uz.sputniknews.ru/20251015/delegatsiya-senata-uzbekistana-kazan-52714742.html

Сенаторы Узбекистана и России встретились в Казани

Сенаторы Узбекистана и России встретились в Казани

Sputnik Узбекистан

Парламентарии примут участие в 10-м заседании Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также посетят... 15.10.2025, Sputnik Узбекистан

2025-10-15T14:13+0500

2025-10-15T14:13+0500

2025-10-15T14:25+0500

узбекистан

делегация

сенат олий мажлиса узбекистана

казань

татарстан

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/587/15/5871574_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_fcd883d93abe28eae50fce8a006d62e4.jpg

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Парламентская делегация Узбекистана прибыла в Казань, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Юбилейное заседание состоится в Государственном Совете Татарстана. Участники обсудят дальнейшее развитие сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран, расширение связей в области торговли и экономики, образования, сельского хозяйства, туризма и гуманитарной сфере. Также сенаторы Узбекистана и России посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева, технополис "Химград", Иннополис, Дом дружбы народов Татарстана, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанский Кремль, ознакомятся с экономическим, инвестиционным, культурным и туристическим потенциалом республики.

узбекистан

казань

татарстан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, делегация, сенат олий мажлиса узбекистана, казань, татарстан, россия