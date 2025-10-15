https://uz.sputniknews.ru/20251015/delegatsiya-senata-uzbekistana-kazan-52714742.html
2025-10-15T14:13+0500
2025-10-15T14:13+0500
2025-10-15T14:25+0500
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Парламентская делегация Узбекистана прибыла в Казань, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Юбилейное заседание состоится в Государственном Совете Татарстана. Участники обсудят дальнейшее развитие сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран, расширение связей в области торговли и экономики, образования, сельского хозяйства, туризма и гуманитарной сфере. Также сенаторы Узбекистана и России посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева, технополис "Химград", Иннополис, Дом дружбы народов Татарстана, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанский Кремль, ознакомятся с экономическим, инвестиционным, культурным и туристическим потенциалом республики.
Сенаторы Узбекистана и России встретились в Казани
14:13 15.10.2025 (обновлено: 14:25 15.10.2025)
Парламентарии примут участие в 10-м заседании Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также посетят ряд объектов столицы Татарстана.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
Парламентская делегация Узбекистана прибыла в Казань, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
"Парламентская делегация Узбекистана во главе с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым прибыла в город Казань Республики Татарстан. Члены делегации примут участие в 10-м заседании Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Юбилейное заседание состоится в Государственном Совете Татарстана.
Участники обсудят дальнейшее развитие сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран, расширение связей в области торговли и экономики, образования, сельского хозяйства, туризма и гуманитарной сфере.
Также сенаторы Узбекистана и России посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева, технополис "Химград", Иннополис, Дом дружбы народов Татарстана, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанский Кремль, ознакомятся с экономическим, инвестиционным, культурным и туристическим потенциалом республики.