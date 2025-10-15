Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251015/pod-kontrol-rossiyskoy-armii-pereshla-novopavlovka-v-dnr-52715296.html
СВО: под контроль российской армии перешла Новопавловка в ДНР
СВО: под контроль российской армии перешла Новопавловка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Также Вооруженные силы РФ завершили освобождение Алексеевки Днепропетровской области.
2025-10-15T16:38+0500
2025-10-15T16:38+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
всу
днр
в мире
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23804532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9089eafce2f2e746dfba10ccab5c0bed.jpg
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль Новопавловку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области.Противник потерял:Кроме того, армия России завершила освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.Члены "Восточной" группировки также поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области.Потери ВСУ составили:
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23804532_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a35a88dc13cf478fb6878c83f5acaff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия армия днр днепропетровская область
сво россия армия днр днепропетровская область

СВО: под контроль российской армии перешла Новопавловка в ДНР

16:38 15.10.2025
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Также Вооруженные силы РФ завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль Новопавловку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также они нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Противник потерял:
более 460 военнослужащих;
два бронеавтомобиля "Казак";
пять автомобилей;
два орудия полевой артиллерии.
Кроме того, армия России завершила освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.

Члены "Восточной" группировки также поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области.
Потери ВСУ составили:
до 290 военнослужащих;
два бронетранспортера;
боевая бронированная машина;
16 автомобилей;
артиллерийское орудие;
станция радиоэлектронной борьбы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0