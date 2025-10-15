СВО: под контроль российской армии перешла Новопавловка в ДНР
Также Вооруженные силы РФ завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль Новопавловку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также они нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Противник потерял:
более 460 военнослужащих;
два бронеавтомобиля "Казак";
пять автомобилей;
два орудия полевой артиллерии.
Кроме того, армия России завершила освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Члены "Восточной" группировки также поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области.
Потери ВСУ составили:
до 290 военнослужащих;
два бронетранспортера;
боевая бронированная машина;
16 автомобилей;
артиллерийское орудие;
станция радиоэлектронной борьбы.