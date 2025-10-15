https://uz.sputniknews.ru/20251015/pod-kontrol-rossiyskoy-armii-pereshla-novopavlovka-v-dnr-52715296.html

СВО: под контроль российской армии перешла Новопавловка в ДНР

Sputnik Узбекистан

Также Вооруженные силы РФ завершили освобождение Алексеевки Днепропетровской области.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль Новопавловку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области.Противник потерял:Кроме того, армия России завершила освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.Члены "Восточной" группировки также поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области.Потери ВСУ составили:

