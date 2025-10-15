https://uz.sputniknews.ru/20251015/promyshlennyy-podem-uzbekistana-v-gody-voyny-52705072.html
Помог фронту и стал ведущим промышленным центром: подвиг Узбекистана в годы войны — видео
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте историки обсудили, как развивалась промышленность Узбекистана в годы Великой Отечественной войны
2025-10-15T10:59+0500
2025-10-15T10:59+0500
2025-10-15T11:34+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
промышленность
великая отечественная война
sputnik
пресс-центр
москва
ташкент
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0f/52710954_0:1:1745:983_1920x0_80_0_0_d5355d5a92be98c866294618d74d8aef.png
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ташкент на тему: "Развитие промышленности в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны".В столице Узбекистана в обсуждении участвовали старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Дилшод Аберкулов, учитель истории, публицист, кандидат исторических наук Василий Костецкий, доцент Чирчикского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук Ойбек Махмудов; в Москве — научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Мягков.В год 80-летия Победы Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении звания "Город трудовой славы 1941-1945 годов" ряду населенных пунктов республики. За выдающийся вклад в Победу и трудовой героизм среди первых почетного звания удостоены Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана.Мнения экспертов — в видео Sputnik Узбекистан.
Помог фронту и стал ведущим промышленным центром: подвиг Узбекистана в годы войны — видео
10:59 15.10.2025 (обновлено: 11:34 15.10.2025)
Эксклюзив
В Ташкенте историки обсудили, как развивалась промышленность Узбекистана в годы Великой Отечественной войны.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ташкент на тему: "Развитие промышленности в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны".
В столице Узбекистана в обсуждении участвовали старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Дилшод Аберкулов, учитель истории, публицист, кандидат исторических наук Василий Костецкий, доцент Чирчикского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук Ойбек Махмудов; в Москве — научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Мягков.
В год 80-летия Победы Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении звания "Город трудовой славы 1941-1945 годов" ряду населенных пунктов республики. За выдающийся вклад в Победу и трудовой героизм среди первых почетного звания удостоены Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана.
Мнения экспертов — в видео Sputnik Узбекистан.