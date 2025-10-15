В Ташкенте к Всемирному дню стандартов приурочили выставку

https://uz.sputniknews.ru/20251015/tashkent-metrologiya-standartizatsiya-vystavka-52712540.html

В рамках мероприятия победителям вручили национальные премии "Лучший стандартизатор года – 2025" и "В области качества"

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В столице Узбекистана прошла "Выставка инновационных идей и разработок в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия". Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Мероприятие, организованное в технопарке "INNO", приурочили к Всемирному дню стандартов, который отмечают 14 октября. Отечественные и зарубежные участники ознакомились с инновационными проектами, решениями и передовыми разработками в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия, обсудили их практическое применение. Начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Тимур Мансуров отметил, что в Содружестве придают большое значение развитию взаимодействия в сфере технического регулирования, межгосударственной стандартизации, метрологии и инноваций. Он указал на весомый вклад Агентства "Узстандарт" в развитие межгосударственной стандартизации и метрологии стран СНГ, его активное участие в работе Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. Так, в этом году, по инициативе агентства создан новый межгосударственный технический комитет 565 "Базальт и изделия из него" и учреждена Премия за достижения в области стандартизации "Лучший стандартизатор СНГ". В рамках выставки также прошла церемония награждения победителей национальными премиями "Стандартизатор года - 2025" и "В области качества".

