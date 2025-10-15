https://uz.sputniknews.ru/20251015/zapad-provotsiruet-kiev-na-prodoljenie-voyny-peskov-52720036.html
Запад провоцирует Киев на продолжение войны — Песков
Запад провоцирует Киев на продолжение войны — Песков
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов
2025-10-15T16:54+0500
2025-10-15T16:54+0500
2025-10-15T17:24+0500
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Киев ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik
. Киев ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Проблема из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. В этих условиях в настоящий момент пока каких-то альтернатив сложившейся паузы мы не усматриваем", — сказал он журналистам.
Другие заявления Пескова:
проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России;
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости к переводу украинского урегулирования к дипломатическим средствам;
Президент РФ руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа, и все, что он делает, — это для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей.