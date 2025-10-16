https://uz.sputniknews.ru/20251016/glava-fsb-rossii-rasskazal-o-klyuchevoy-ugroze-dlya-sng-52739942.html

Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ

Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ

В Самарканде проходит 57-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Организатор — Служба государственной безопасности Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников рассказал о ключевой угрозе для стран Содружества.В своем выступлении на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде он отметил, что ею остается международный терроризм: крупные террористические организации рассматривают страны Содружества, прежде всего республики Центральной Азии, как приоритетную цель для своей дальнейшей экспансии.Сейчас, в том числе после военной эскалации со стороны Израиля, фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований, сказал глава ФСБ РФ."Каналы перемещения таких лиц на сирийскую территорию через Турцию и государства Персидского залива контролируются иностранными разведками. В числе их задач — отбор кандидатов для вербовки и перенацеливания на осуществление терактов в странах исхода. В этой связи отмечу особую значимость совершенствования совместной работы наших ведомств на каналах миграции с целью заблаговременного выявления лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (МТО) и иноспецслужб", — подчеркнул Бортников.Другие заявления главы ФСБ РФ:Вместе с тем он остановился на положительном опыте взаимодействия спецслужб стран СНГ с партнерами из дальнего зарубежья: спецслужбами Афганистана, Ирана, Египта, ОАЭ, оказавшими значимую практическую помощь по ряду важных направлений работы.Также Бортников отметил:В Самарканде стартовало 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества независимых государств. Организатор мероприятия — Служба государственной безопасности Узбекистана.*Террористическая группировка, запрещенная в России

