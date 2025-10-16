https://uz.sputniknews.ru/20251016/glava-fsb-rossii-rasskazal-o-klyuchevoy-ugroze-dlya-sng-52739942.html
Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
В Самарканде проходит 57-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Организатор — Служба государственной безопасности Узбекистана
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников рассказал о ключевой угрозе для стран Содружества.В своем выступлении на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде он отметил, что ею остается международный терроризм: крупные террористические организации рассматривают страны Содружества, прежде всего республики Центральной Азии, как приоритетную цель для своей дальнейшей экспансии.Сейчас, в том числе после военной эскалации со стороны Израиля, фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований, сказал глава ФСБ РФ."Каналы перемещения таких лиц на сирийскую территорию через Турцию и государства Персидского залива контролируются иностранными разведками. В числе их задач — отбор кандидатов для вербовки и перенацеливания на осуществление терактов в странах исхода. В этой связи отмечу особую значимость совершенствования совместной работы наших ведомств на каналах миграции с целью заблаговременного выявления лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (МТО) и иноспецслужб", — подчеркнул Бортников.Другие заявления главы ФСБ РФ:Вместе с тем он остановился на положительном опыте взаимодействия спецслужб стран СНГ с партнерами из дальнего зарубежья: спецслужбами Афганистана, Ирана, Египта, ОАЭ, оказавшими значимую практическую помощь по ряду важных направлений работы.Также Бортников отметил:В Самарканде стартовало 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества независимых государств. Организатор мероприятия — Служба государственной безопасности Узбекистана.*Террористическая группировка, запрещенная в России
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников рассказал о ключевой угрозе для стран Содружества.
В своем выступлении на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде он отметил, что ею остается международный терроризм: крупные террористические организации рассматривают страны Содружества, прежде всего республики Центральной Азии, как приоритетную цель для своей дальнейшей экспансии.
Сейчас, в том числе после военной эскалации со стороны Израиля, фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований, сказал глава ФСБ РФ.
"Каналы перемещения таких лиц на сирийскую территорию через Турцию и государства Персидского залива контролируются иностранными разведками. В числе их задач — отбор кандидатов для вербовки и перенацеливания на осуществление терактов в странах исхода. В этой связи отмечу особую значимость совершенствования совместной работы наших ведомств на каналах миграции с целью заблаговременного выявления лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (МТО) и иноспецслужб", — подчеркнул Бортников.
Другие заявления главы ФСБ РФ:
одновременно участились операции по переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала запрещенных в РФ террористов из ИГИЛ* — "Вилаят Хорасан";
"При этом к процессам его ресурсной накачки подключен ряд зарубежных частных военных компаний", — добавил Бортников.
главари ИГВХ* считают ближайшей целью установление контроля над северными районами страны с выходом на границу СНГ;
"Для этого ими развернута активная интернет-пропаганда на таджикском, кыргызском, узбекском и — чего ранее не наблюдалось — казахском языках. Непосредственно в зоне присутствия осуществляется вербовка представителей местных общин. При содействии иноспецслужб расширяется сеть лагерей подготовки боевиков", — сказал директор ФСБ РФ.
усиление "Вилаят Хорасан" выгодно внешним игрокам, с одной стороны, для подрыва власти талибов, а с другой — для создания долгосрочного очага террористических угроз у южных рубежей СНГ;
"Учитывая опыт ближневосточной экспансии ИГИЛ*, его афганский филиал будет стремиться зайти на пространство СНГ под лозунгами построения "всемирного халифата". И тем опаснее происходящий в настоящее время рост числа наших граждан в рядах данной МТО", — прогнозирует Бортников.
по результатам совместной оперативной работы спецслужб стран СНГ видно, что агрессивность действий ИГВХ против республик ЦА и России только нарастает.
"Масштаб угрозы последовательного усиления "Вилаят Хорасан" осознают и талибские власти в Кабуле. В этой связи полагаем целесообразным активнее налаживать полноформатное сотрудничество с афганскими спецорганами. В наших общих интересах — нормализация обстановки в Афганистане как ключевом угрозообразующем регионе для всей Центральной Азии", — подчеркнул директор ФСБ РФ.
кроме антитеррористической линии, важно развивать и взаимодействие с талибами в рамках борьбы с наркотрафиком;
"В настоящее время афганские наркодельцы переориентируются с опиатов на синтетические наркотические средства и психотропные вещества. Фиксируем появление новых производств, трансграничных каналов и способов транспортировки "синтетики" на территорию СНГ. Уже сталкиваемся на практике со все более совершенными методами сокрытия наркосредств от обнаружения стандартными методами в пунктах пропуска. В этой связи нам необходимо активнее привлекать к совместной работе по противодействию наркотрафику наших кабульских коллег", — добавил он.
совместные усилия спецслужб стран СНГ дали конкретные положительные результаты за время, прошедшее с предыдущего заседания СОРБ;
"По линии борьбы с терроризмом нейтрализован ряд ячеек МТО, действовавших в Узбекистане, Казахстане и в России. Задержаны более 60 террористов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию по борьбе с трансграничной наркопреступностью совместно с коллегами из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана изъято большое количество наркотических средств, в том числе ранее не выявлявшихся на пространстве Содружества", — сообщил Бортников.
Вместе с тем он остановился на положительном опыте взаимодействия спецслужб стран СНГ с партнерами из дальнего зарубежья: спецслужбами Афганистана, Ирана, Египта, ОАЭ, оказавшими значимую практическую помощь по ряду важных направлений работы.
европейские неправительственные организации взяли на себя работу по разрушению связей между странами СНГ;
НАТО расширяется на пространстве Содружества под видом помощи странам в модернизации армии, техническом оснащении спецслужб и правоохранителей;
британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток";
Лондон также планирует применение боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России;
"Совместно с МИ-6 планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов", — сказал Бортников.
западные разведки делают ставку на квантовые технологии для взлома систем криптозащиты, поэтому странам СНГ надо внимательно относиться к любым предложениям западников о содействии в сфере кибербезопасности, чтобы не лишиться своего цифрового суверенитета;
возможные последствия столкновения Европы и России могут оказаться самыми губительными;
курс на расширение НАТО на восток не заморожен и продолжается под видом различных проектов на пространстве СНГ;
спецслужбы ведущих стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира;
истерия по поводу якобы угрозы с Востока раздувается Лондоном и возглавляемой им "партией войны", при этом британцы дирижируют линией Брюсселя на срыв урегулирования на Украине;
спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России;
нагнетание истерии о военной угрозе со стороны России может быть связано с желанием англосаксов перевести капиталы из ЕС на свои фондовые рынки.
В Самарканде стартовало 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества независимых государств. Организатор мероприятия — Служба государственной безопасности Узбекистана.
*Террористическая группировка, запрещенная в России