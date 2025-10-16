https://uz.sputniknews.ru/20251016/kogda-u-stran-eaes-poyavitsya-obschiy-birjevoy-tovarnyy-rynok-52738087.html

Стало известно, когда у стран ЕАЭС появится общий биржевой товарный рынок

Sputnik Узбекистан

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии анонсировал старт нового проекта Союза. В качестве наблюдателей планируют пригласить биржи из Узбекистана и Ирана

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

биржа

рынок

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Страны, входящие в Евразийский экономический союз, уже к 2030 году получат общий биржевой товарный рынок. Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.По его словам, в ближайшее время будет создан Биржевой комитет, куда войдут представители государств-членов ЕАЭС. В качестве наблюдателей планируют пригласить биржи из Узбекистана и Ирана.Сейчас задача ЕЭК — выработать общие принципы и подходы в объединении по формированию ценовых индикаторов на биржевые товары по широкому перечню, добавил министр.Он подчеркнул, что установление ценовых индикаторов на товары топливно-энергетического комплекса позитивно отразится на развитии национальных экономик всех государств-членов.Ранее замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что общий биржевой товарный рынок ЕАЭС преобразит все направления интеграционной повестки.

еаэс биржа товары рынок