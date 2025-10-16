https://uz.sputniknews.ru/20251016/kogda-u-stran-eaes-poyavitsya-obschiy-birjevoy-tovarnyy-rynok-52738087.html
Стало известно, когда у стран ЕАЭС появится общий биржевой товарный рынок
Стало известно, когда у стран ЕАЭС появится общий биржевой товарный рынок
Sputnik Узбекистан
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии анонсировал старт нового проекта Союза. В качестве наблюдателей планируют пригласить биржи из Узбекистана и Ирана
2025-10-16T15:30+0500
2025-10-16T15:30+0500
2025-10-16T15:30+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
биржа
рынок
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52235213_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_962a1530059e93011f2cadf3a2d3a5a2.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Страны, входящие в Евразийский экономический союз, уже к 2030 году получат общий биржевой товарный рынок. Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.По его словам, в ближайшее время будет создан Биржевой комитет, куда войдут представители государств-членов ЕАЭС. В качестве наблюдателей планируют пригласить биржи из Узбекистана и Ирана.Сейчас задача ЕЭК — выработать общие принципы и подходы в объединении по формированию ценовых индикаторов на биржевые товары по широкому перечню, добавил министр.Он подчеркнул, что установление ценовых индикаторов на товары топливно-энергетического комплекса позитивно отразится на развитии национальных экономик всех государств-членов.Ранее замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что общий биржевой товарный рынок ЕАЭС преобразит все направления интеграционной повестки.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52235213_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_ab3a5095ccf8fb90464914456185b3b3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс биржа товары рынок
Стало известно, когда у стран ЕАЭС появится общий биржевой товарный рынок
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии анонсировал старт нового проекта Союза. В качестве наблюдателей планируют пригласить биржи из Узбекистана и Ирана.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Страны, входящие в Евразийский экономический союз, уже к 2030 году получат общий биржевой товарный рынок. Об этом сообщил
министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.
По его словам, в ближайшее время будет создан Биржевой комитет, куда войдут представители государств-членов ЕАЭС. В качестве наблюдателей планируют пригласить биржи из Узбекистана и Ирана.
Сейчас задача ЕЭК — выработать общие принципы и подходы в объединении по формированию ценовых индикаторов на биржевые товары по широкому перечню, добавил министр.
"Дискуссия о включении всех видов товаров ТЭК в общий биржевой товарный рынок должна быть возобновлена", — отметил Ермолович.
Он подчеркнул, что установление ценовых индикаторов на товары топливно-энергетического комплекса позитивно отразится на развитии национальных экономик всех государств-членов.
Ранее замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что общий биржевой товарный рынок ЕАЭС преобразит все направления интеграционной повестки.