Меньше риска – больше гибкости: зачем нужны кроссы
12:00 16.10.2025 (обновлено: 13:15 16.10.2025)
Отслеживать поведение даже одной валютной пары трейдеру может быть не всегда просто. А что, если ваша стратегия требует одновременного анализа индекса и товара? Открывать несколько позиций, рассчитывать разные объемы, следить за разнонаправленными рисками – такая торговля отнимает время и требует высокой вовлеченности.
Проблему решает новый инструмент Alpari – кроссы. Здесь два актива объединены в единый контракт. Это удобно: так трейдеры получают один график, одну маржу и одну точку принятия решений для торговли.
Исторически кроссами на Форекс называли валютную пару, не включающую доллар США (например, EUR/GBP или AUD/JPY). Такие "тандемы" часто обладают собственной динамикой, которая отличается от основных долларовых пар, и потому могут быть самостоятельным объектом для торговли.
Сегодня под кроссами также могут подразумеваться торговые пары, состоящие из активов разных классов – индексов, товаров, акций и т.д. Это могут быть, например, US30 и золото, Brent и WTI, US30 и S&P 500.
Цена разных активов может зависеть совершенно от разных факторов. При торговле кроссами вы зарабатываете на разнице в их стоимости: то есть здесь важна не столько стоимость каждого активов, сколько ее соотношение в рамках кросс-пары, в пределах одного контракта.
Хеджирование в один клик и другие возможности кроссов
Кроссы – полезный инструмент для трейдера, который хочет торговать взаимосвязями между разными рынками через одну сделку.
Вот их ключевые преимущества:
Простота. В кроссах два разных актива объединены в один контракт. В результате трейдеру может быть проще управлять сделкой: один график, одна маржа и единая точка принятия решений (при этом важно понимать динамику обоих активов);
Диверсификация. То, что торговля идет не одним активом, потенциально снижает риски и зависимость от какого-то конкретного движения рынка. Так, можно одновременно торговать валютной парой и товаром, или индексами разных стран с отличающейся экономической и геополитической ситуацией;
Хеджирование, то есть снижение, рисков. Кроссы могут частично компенсировать движение одного актива за счет другого. Эффективность зависит от стабильности связи активов и рыночных условий.
Можно хеджировать риски основной сделки через противоположную позицию в кроссе: например, акции IT-компаний против индекса с защитным активом.
Двусторонняя возможность. Вы можете торговать как с учетом укрепления первого актива в паре относительно второго (покупка контракта), так и его ослабления (продажа контракта). Это позволяет получать прибыль практически при любом развитии событий на глобальных рынках.
Два в одном: как торговать CFD на кроссы
Для удобства торговли трейдеров Alpari предлагает CFD на кроссы.
CFD (Contract for Difference) – это контракт на разницу цен, который дает возможность зарабатывать на изменении стоимости актива без его покупки.
В CFD на кроссы базовыми активами являются два инструмента, часто из разных классов. У Alpari это пары, состоящие из индекса и товара.
Здесь вы торгуете не золотом или индексом S&P 500 по отдельности, а их соотношением. Доходность и риск зависят от того, сохраняется ли статистическая связь между ними.
Кроссы, которыми можно торговать с Alpari:
индекс против металла (например, US30/XAU);
индекс против индекса (например, NAS100/JP225);
товар против товара (например, BRN/WTI).
Как это работает?
В терминале вы выбираете нужный кросс (например, CHCJPC), анализируете его график, определяете направление сделки (покупка или продажа), выставляете нужный объем, стоп-лоссы и начинаете торговать.
Ключевое отличие от обычной торговли – объект анализа. С кроссами вам нужно понимать причины, которые могут заставить измениться соотношение цен между двумя активами в вашей паре.
Все под контролем: правила торговли кроссами
Как правильно торговать кроссами? Вот несколько основных рекомендаций от Alpari.
Разберитесь в природе выбранных активов. Перед торговлей убедитесь, что вы понимаете, почему они вообще должны быть связаны между собой. Что объединяет американские и японские индексы? Индексы и золото? Почему и когда они могут двигаться разнонаправленно, а когда в одном векторе?
Управляйте рисками. Используйте стоп-лосс и тейк-профит.
Стоп-лосс – приказ брокеру автоматически закрыть сделку при достижении ценой определенного уровня. Он нужен, чтобы ограничить возможные риски.
Например, вы купили кросс по цене 1800. Установив стоп-лосс на 1770, вы страхуетесь от потерь: если цена упадет до заданного значения, позиция закроется с фиксированным убытком, и он не станет больше. Это предотвращает эмоциональные решения: трейдер не надеется на "возврат цены", а заранее определяет допустимый риск.
Тейк-профит – приказ зафиксировать прибыль при достижении ценой какого-то уровня. Например, при покупке кросса по 1800 вы устанавливаете тейк-профит на 1850. Как только цена достигнет этой отметки, сделка закроется с прибылью. Этот инструмент защищает прибыль: без него рынок может развернуться и забрать заработанное.
Начинайте с демо-счета. Прежде чем торговать на реальные деньги, отработайте свою стратегию на учебном счете. Это поможет понять специфику поведения выбранных кроссов, и тогда настоящая торговля пойдет легче и продуктивнее.
