Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели— ключевые заявления

Глава РФ рассказал о будущем мировой энергетики и проблемах, с которыми столкнулся Запад, отказавшись от российских энергоносителей

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил пленарном заседании Российской энергетической недели.Он отметил, что содержательный диалог по вопросам развития топливно-энергетического комплекса особенно важен в условиях интенсивных, фундаментальных изменений глобального рынка. А именно такой этап проходят сегодня энергетические и сервисные компании, поставщики и потребители энергоресурсов и даже целые государства.Российский лидер обозначил вызовы, которые стоят перед глобальным и российским ТЭКом.Другие заявления Путина:Российская энергетическая неделя проходит с 15 по 17 октября в Москве. В ней участвуют представители 85 стран: государственные деятели, лидеры энергетических компаний, члены экспертного и научного сообщества. Деловая программа включает в себя более 60 мероприятий.РЭН — ключевая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса, развития многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире.

