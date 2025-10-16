Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели— ключевые заявления
Глава РФ рассказал о будущем мировой энергетики и проблемах, с которыми столкнулся Запад, отказавшись от российских энергоносителей.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил пленарном заседании Российской энергетической недели.
Он отметил, что содержательный диалог по вопросам развития топливно-энергетического комплекса особенно важен в условиях интенсивных, фундаментальных изменений глобального рынка. А именно такой этап проходят сегодня энергетические и сервисные компании, поставщики и потребители энергоресурсов и даже целые государства.
Российский лидер обозначил вызовы, которые стоят перед глобальным и российским ТЭКом.
"Первым таким вызовом является перенастройка мировых энергетических связей. Она во многом носит объективный, естественный характер: просто возникают новые центры экономического развития, там растет потребление – вот и все. Но мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит", — сказал он.
Другие заявления Путина:
мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 млн баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году;
перенастройка мировых энергетических связей в мире носит объективный характер, растет потребление;
мировая экономика растет, как и ее потребности в энергоносителях;
цифровая экономика предъявляет растущий спрос на электроэнергию;
локальные дефициты электроэнергии нужно покрывать в том числе за счет ввода в строй новых электростанций;
российский энергобаланс один из самых зеленых в мире: большую часть электроэнергии в РФ вырабатывают с малым углеродным следом;
мир будет еще долго пользоваться авто с двигателями внутреннего сгорания;
предсказуемость на нефтяном рынке — это самое главное, что есть в этом секторе мировой экономики;
Россия в настоящее время обеспечивает около 10% мировой добычи нефти;
отказ от покупки российских энергоносителей обернулся падением оборота промышленности и ростом цен в тех странах;
последствия отказа от энергоносителей из РФ уже сказались на экономике ЕС;
демарш Евросоюза лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления;
западные структуры в сфере оборудования для ТЭК ушли под давлением элит;
Россия предлагает сотрудничество в ТЭК странам, не зависящим от политики;
Россия всегда выполняла внешние договоренности в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), делала это, делает и будет делать дальше;
процессы достижения технологического лидерства уже развернуты в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК);
российские компании ТЭК быстро заменили западное оборудование;
партнеры по всему миру покупают у России все больше оборудования ТЭК, хотя раньше закупали его в Европе;
безответственные шаги западных элит привели к тому, что на первый план в мире выходят не параметры качества энергоносителей, а само наличие доступа к топливу и энергии;
западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для РФ и другого поставщика энергоресурсов, если его посчитают "неудобным конкурентом";
уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе;
Запад снижает спрос на уголь, а страны Азии наращивают его потребление;
угольный рынок останется значимым на десятилетия вперед;
Путин попросил правительство настраивать инструменты поддержки угольной отрасли;
нефтяной сектор России работает устойчиво;
добыча нефти в текущем году в России составит 510 млн тонн;
Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти;
лидер РФ отметил спад промпроизводства в Германии, локомотиве европейской экономики;
сокращение добычи нефти в РФ в 2025 году связано с договоренностями в рамках ОПЕК+;
Россия продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+;
есть результат совместных усилий ОПЕК+ на рынке нефти;
в Европе спрос на газ ниже уровня 2019 года, это связано с падением уровня промышленного производства;
Россия обладает уникальными запасами газа;
уровень газификации в России составляет почти 75%;
газовый экспорт России еще не восстановился в полном объеме;
газовые компании РФ обеспечивают рынки партнеров надежными поставками;
Россия работает над увеличением экспортного потенциала газовой отрасли;
цифровая экономика предъявляет спрос на атомную энергию;
Россия ни от кого не зависит в атомной сфере;
Росатом занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных станций;
Россия одна обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики;
Россия на горизонте 15 лет планирует ввести более 29 ГВт мощности АЭС;
Россия намерена укреплять позиции мирового энергетического лидера;
Владимир Путин попросил Кабмин РФ в короткие сроки завершить подготовку концепции развития конкурентных розничных рынков электроэнергии.
Российская энергетическая неделя проходит с 15 по 17 октября в Москве. В ней участвуют представители 85 стран: государственные деятели, лидеры энергетических компаний, члены экспертного и научного сообщества. Деловая программа включает в себя более 60 мероприятий.
РЭН — ключевая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса, развития многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире.