Ильяс Умаханов: Россия придает особое значение упрочению сотрудничества с Узбекистаном
© Foto : Oliy majlis senatiO‘zbekiston va Rossiya parlamentlari yuqori palatalari hamkorligi bo‘yicha komissiyasining majlisi bo‘lib o‘tdi
© Foto : Oliy majlis senati
Подписаться
В Казани прошло 10-е заседание Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В непростой геополитической обстановке Россия придает особое значение упрочению российско-узбекского сотрудничества и стратегического партнерства, отметил сопредседатель Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации ФС РФ и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана Ильяс Умаханов.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПарламентарии России и Узбекистана отметили рост объема взаимной торговли на 6,5%
Парламентарии России и Узбекистана отметили рост объема взаимной торговли на 6,5%
© telegram sputnikuzbekistan/
В Казани прошло 10-е заседание данной Комиссии. Сопредседатель комиссии, зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев подчеркнул важность проведения заседания в столице Татарстана.
"Казань — особый город. Это точка пересечения культур, языков и цивилизаций — всего того, что "живыми нитями" объединяет Россию и Узбекистан, — уверен Сафаев. — Татарстан является важным партнером Узбекистана по торгово-экономическим, гуманитарно-культурным и многим другим связям".
Речь шла о том, что в январе – июле 2025-го объем взаимной торговли двух стран по сравнению с предыдущим годом увеличился на 6,5%, а объем экспорта Узбекистана вырос на 17 %. Особо подчеркивалось, что в настоящее время в республике действуют филиалы 14 ведущих российских вузов, в которых обучаются более 20 тыс. студентов.
В фокусе внимания находились вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, в том числе межрегиональных связей, интеграции экономик в области поставок аграрной продукции, а также активизации туристического обмена между двумя странами.
"Задача парламентариев — всемерно содействовать реализации принятых президентами России и Узбекистана решений и договоренностей. Межпарламентское партнерство, безусловно, играет особую роль в этом процессе. Ведь оно способствует выработке общей позиции по острым вопросам, стоящими перед нашими странами, помогает выстраивать эффективный диалог на основе взаимного учета интересов друг друга", — подчеркнул Умаханов.
Следующее, 11-е заседание комиссии решено провести в Хиве.