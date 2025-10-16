Узбекистан
Ильяс Умаханов: Россия придает особое значение упрочению сотрудничества с Узбекистаном
Ильяс Умаханов: Россия придает особое значение упрочению сотрудничества с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
В Казани прошло 10-е заседание Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ
2025-10-16T18:00+0500
2025-10-16T18:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52751477_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e8c172531891623037bd6ce990364cb4.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В непростой геополитической обстановке Россия придает особое значение упрочению российско-узбекского сотрудничества и стратегического партнерства, отметил сопредседатель Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации ФС РФ и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана Ильяс Умаханов.В Казани прошло 10-е заседание данной Комиссии. Сопредседатель комиссии, зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев подчеркнул важность проведения заседания в столице Татарстана.Речь шла о том, что в январе – июле 2025-го объем взаимной торговли двух стран по сравнению с предыдущим годом увеличился на 6,5%, а объем экспорта Узбекистана вырос на 17 %. Особо подчеркивалось, что в настоящее время в республике действуют филиалы 14 ведущих российских вузов, в которых обучаются более 20 тыс. студентов.В фокусе внимания находились вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, в том числе межрегиональных связей, интеграции экономик в области поставок аграрной продукции, а также активизации туристического обмена между двумя странами.Следующее, 11-е заседание комиссии решено провести в Хиве.
18:00 16.10.2025
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В непростой геополитической обстановке Россия придает особое значение упрочению российско-узбекского сотрудничества и стратегического партнерства, отметил сопредседатель Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации ФС РФ и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана Ильяс Умаханов.
В Казани прошло 10-е заседание данной Комиссии. Сопредседатель комиссии, зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев подчеркнул важность проведения заседания в столице Татарстана.

"Казань — особый город. Это точка пересечения культур, языков и цивилизаций — всего того, что "живыми нитями" объединяет Россию и Узбекистан, — уверен Сафаев. — Татарстан является важным партнером Узбекистана по торгово-экономическим, гуманитарно-культурным и многим другим связям".

Речь шла о том, что в январе – июле 2025-го объем взаимной торговли двух стран по сравнению с предыдущим годом увеличился на 6,5%, а объем экспорта Узбекистана вырос на 17 %. Особо подчеркивалось, что в настоящее время в республике действуют филиалы 14 ведущих российских вузов, в которых обучаются более 20 тыс. студентов.
В фокусе внимания находились вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, в том числе межрегиональных связей, интеграции экономик в области поставок аграрной продукции, а также активизации туристического обмена между двумя странами.

"Задача парламентариев — всемерно содействовать реализации принятых президентами России и Узбекистана решений и договоренностей. Межпарламентское партнерство, безусловно, играет особую роль в этом процессе. Ведь оно способствует выработке общей позиции по острым вопросам, стоящими перед нашими странами, помогает выстраивать эффективный диалог на основе взаимного учета интересов друг друга", — подчеркнул Умаханов.

Следующее, 11-е заседание комиссии решено провести в Хиве.
