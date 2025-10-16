https://uz.sputniknews.ru/20251016/rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-52751999.html

Ильяс Умаханов: Россия придает особое значение упрочению сотрудничества с Узбекистаном

Ильяс Умаханов: Россия придает особое значение упрочению сотрудничества с Узбекистаном

В Казани прошло 10-е заседание Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В непростой геополитической обстановке Россия придает особое значение упрочению российско-узбекского сотрудничества и стратегического партнерства, отметил сопредседатель Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации ФС РФ и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана Ильяс Умаханов.В Казани прошло 10-е заседание данной Комиссии. Сопредседатель комиссии, зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев подчеркнул важность проведения заседания в столице Татарстана.Речь шла о том, что в январе – июле 2025-го объем взаимной торговли двух стран по сравнению с предыдущим годом увеличился на 6,5%, а объем экспорта Узбекистана вырос на 17 %. Особо подчеркивалось, что в настоящее время в республике действуют филиалы 14 ведущих российских вузов, в которых обучаются более 20 тыс. студентов.В фокусе внимания находились вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, в том числе межрегиональных связей, интеграции экономик в области поставок аграрной продукции, а также активизации туристического обмена между двумя странами.Следующее, 11-е заседание комиссии решено провести в Хиве.

