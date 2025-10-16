https://uz.sputniknews.ru/20251016/uzbekistan-proizvodstvo-radioizotopov-dlya-yadernoy-meditsiny-52749454.html
Узбекистан планирует наладить производство радиоизотопов для ядерной медицины
Узбекистан планирует наладить производство радиоизотопов для ядерной медицины
Sputnik Узбекистан
Реализация проекта позволит сократить зависимость от импорта, ускорить доступ пациентов к инновационным методам диагностики и лечения, укрепить позиции республики как технологического лидера региона
2025-10-16T16:10+0500
2025-10-16T16:10+0500
2025-10-16T16:34+0500
узбекистан
технологии
медицина
ядерная физика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52749285_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_d45c4fdd7040fc9d539f07466b00522a.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Узбекистан к 2027 году планирует наладить производство радиоизотопов, применяемых в ядерной медицине, сообщает ИА "Дунё".В ходе проходящей в республике XI международной конференции "Современные проблемы ядерной энергии и ядерных технологий" презентовали инициативу компании Gamma Systematics стоимостью более $15 млн. Она направлена на создание современной производственной площадки по выпуску медицинских радиоизотопов.Как отмечалось, создание собственного производства радиоизотопов позволит Узбекистану сократить зависимость от импорта, обеспечит внутренний рынок жизненно важными препаратами, ускорит доступ пациентов к инновационным методам диагностики и лечения, создаст новые возможности для развития научных исследований в сфере, а также основу для экспорта передовых медицинских решений на зарубежные рынки.По мнению экспертов, проект внесет значительный вклад в развитие национальной экономики, формируя новые производственные цепочки и стимулируя локализацию выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, укрепит позиции Узбекистана как технологического лидера региона.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52749285_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_55f6d3035d74ba003a64c80b984db065.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан ядерная медицина проект
узбекистан ядерная медицина проект
Узбекистан планирует наладить производство радиоизотопов для ядерной медицины
16:10 16.10.2025 (обновлено: 16:34 16.10.2025)
Реализация проекта позволит сократить зависимость от импорта, ускорить доступ пациентов к инновационным методам диагностики и лечения, укрепит позиции республики как технологического лидера региона.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Узбекистан к 2027 году планирует наладить производство радиоизотопов, применяемых в ядерной медицине, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе проходящей в республике XI международной конференции "Современные проблемы ядерной энергии и ядерных технологий" презентовали инициативу компании Gamma Systematics стоимостью более $15 млн. Она направлена на создание современной производственной площадки по выпуску медицинских радиоизотопов.
"Реализация проекта осуществляется при научно-технологической поддержке Института ядерной физики и предусматривает запуск к началу 2027 года современного циклотронного комплекса. Его мощности позволят выпускать широкий спектр востребованных радионуклидов, применяемых в ядерной медицине для диагностики и терапии онкологических, кардио и аутоиммунных заболеваний", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, создание собственного производства радиоизотопов позволит Узбекистану сократить зависимость от импорта, обеспечит внутренний рынок жизненно важными препаратами, ускорит доступ пациентов к инновационным методам диагностики и лечения, создаст новые возможности для развития научных исследований в сфере, а также основу для экспорта передовых медицинских решений на зарубежные рынки.
"Наша цель — сформировать в Узбекистане экосистему современной ядерной медицины и превратить его в один из центров этой передовой индустрии в Центральной Азии", — рассказал один из основателей компании, предприниматель и меценат Равшан Убайдуллаев.
По мнению экспертов, проект внесет значительный вклад в развитие национальной экономики, формируя новые производственные цепочки и стимулируя локализацию выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, укрепит позиции Узбекистана как технологического лидера региона.