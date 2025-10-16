https://uz.sputniknews.ru/20251016/uzbekistan-proizvodstvo-radioizotopov-dlya-yadernoy-meditsiny-52749454.html

Узбекистан планирует наладить производство радиоизотопов для ядерной медицины

Узбекистан планирует наладить производство радиоизотопов для ядерной медицины

Реализация проекта позволит сократить зависимость от импорта, ускорить доступ пациентов к инновационным методам диагностики и лечения, укрепить позиции республики как технологического лидера региона

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Узбекистан к 2027 году планирует наладить производство радиоизотопов, применяемых в ядерной медицине, сообщает ИА "Дунё".В ходе проходящей в республике XI международной конференции "Современные проблемы ядерной энергии и ядерных технологий" презентовали инициативу компании Gamma Systematics стоимостью более $15 млн. Она направлена на создание современной производственной площадки по выпуску медицинских радиоизотопов.Как отмечалось, создание собственного производства радиоизотопов позволит Узбекистану сократить зависимость от импорта, обеспечит внутренний рынок жизненно важными препаратами, ускорит доступ пациентов к инновационным методам диагностики и лечения, создаст новые возможности для развития научных исследований в сфере, а также основу для экспорта передовых медицинских решений на зарубежные рынки.По мнению экспертов, проект внесет значительный вклад в развитие национальной экономики, формируя новые производственные цепочки и стимулируя локализацию выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, укрепит позиции Узбекистана как технологического лидера региона.

