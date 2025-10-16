https://uz.sputniknews.ru/20251016/uzbekistan-proyekt-proizvodstvo-radioizotopy-52755737.html
Узбекистан может стать одним из лидеров в области ядерной медицины в регионе
В республике к 2027 году наладят производство медицинских радиоизотопов
В Узбекистане состоялась XI Международная конференция “Современные проблемы ядерной энергетики и ядерных технологий”. Она объединила более 200 ученых из 16 стран, включая Россию, Беларусь, Египет и Казахстан.
В ближайшие годы в республике планируют наладить производство радиоизотопов для ядерной медицины. Они необходимы для точной постановки диагноза и обеспечения эффективности лечения целого ряда заболеваний, включая онкологические, кардиологические и аутоимунные.
“Мы считаем стратегическим и дальновидным шагом решения руководства республики о развитии ядерной медицины в Узбекистане, а также налаживании и расширении производства радиоизотопов и радиофармпродукции. Наш проект по производству медицинских радиоизотопов, который мы реализуем в Узбекистане, несомненно послужит дальнейшему укреплению здесь инфраструктуры ядерной медицины, а также трансформирует республику в региональные научные и технологические лидеры в этой области”, — сказал Саид Рустамов, директор компании “Gamma Systematics”.
Запуск проекта, который реализуют в сотрудничестве с Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана, запланирован на начало 2027 года. Сотрудничество с Узбекистаном в этом направлении намерен развивать российский Курчатовский институт.
“Сейчас мы планируем возобновить наше сотрудничество, потому что 40-50 лет назад все это начиналось с Курчатовского института, который был сердцем атомной науки и технологии всего Советского Союза. Приятно видеть реакторы, которые были поставлены еще при СССР, они находятся в очень хорошем состоянии. На них выполняются исследования мирового уровня. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет углубляться, потому что нужно объединять компетенции, так мы добьемся гораздо больших результатов, чем по отдельности. Я с удовольствием прослушал доклады наших коллег из Узбекистана. Поражен высоким уровнем и очень редко сейчас встречающийся такой практической направленностью исследований. То есть видно, что ребята стараются превратить практически фундаментальные исследования в прикладные, а затем — сделать из этого технологии, которые полезны людям, и без которых, в общем-то, прожить нельзя”, — поделился замдиректора по ядерным технологиям НИЦ “Курчатовский институт” Алексей Ковалишин.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.