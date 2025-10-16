https://uz.sputniknews.ru/20251016/uzbekistan-proyekt-proizvodstvo-radioizotopy-52755737.html

Узбекистан может стать одним из лидеров в области ядерной медицины в регионе

Узбекистан может стать одним из лидеров в области ядерной медицины в регионе

Sputnik Узбекистан

В республике к 2027 году наладят производство медицинских радиоизотопов

2025-10-16T19:00+0500

2025-10-16T19:00+0500

2025-10-16T19:00+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

медицина

россия

сотрудничество

ядерная физика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52754081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cec34b189aafaf1a5c4869541754ba8a.jpg

В Узбекистане состоялась XI Международная конференция “Современные проблемы ядерной энергетики и ядерных технологий”. Она объединила более 200 ученых из 16 стран, включая Россию, Беларусь, Египет и Казахстан.В ближайшие годы в республике планируют наладить производство радиоизотопов для ядерной медицины. Они необходимы для точной постановки диагноза и обеспечения эффективности лечения целого ряда заболеваний, включая онкологические, кардиологические и аутоимунные.Запуск проекта, который реализуют в сотрудничестве с Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана, запланирован на начало 2027 года. Сотрудничество с Узбекистаном в этом направлении намерен развивать российский Курчатовский институт.“Сейчас мы планируем возобновить наше сотрудничество, потому что 40-50 лет назад все это начиналось с Курчатовского института, который был сердцем атомной науки и технологии всего Советского Союза. Приятно видеть реакторы, которые были поставлены еще при СССР, они находятся в очень хорошем состоянии. На них выполняются исследования мирового уровня. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет углубляться, потому что нужно объединять компетенции, так мы добьемся гораздо больших результатов, чем по отдельности. Я с удовольствием прослушал доклады наших коллег из Узбекистана. Поражен высоким уровнем и очень редко сейчас встречающийся такой практической направленностью исследований. То есть видно, что ребята стараются превратить практически фундаментальные исследования в прикладные, а затем — сделать из этого технологии, которые полезны людям, и без которых, в общем-то, прожить нельзя”, — поделился замдиректора по ядерным технологиям НИЦ “Курчатовский институт” Алексей Ковалишин.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ядерная медицина производство радиоизотопы