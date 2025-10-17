https://uz.sputniknews.ru/20251017/glavy-spetsslujb-stran-sng-podpisali-memorandum-o-rasshirenii-sotrudnichestva-52794796.html

Главы спецслужб стран СНГ подписали меморандум о расширении сотрудничества

Меморандум о необходимости расширения сотрудничества подписан по итогам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Самарканде по итогам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности подписан Меморандум о необходимости расширения сотрудничества в защите государственных интересов и обеспечению безопасности стран СНГ от внешнего негативного влияния, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.В Самарканде состоялось 21-е Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.В мероприятии приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызcтана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Участники встречи рассмотрели итоги взаимодействия за прошедший год, обсудили актуальные вопросы координации усилий спецслужб в вопросах противодействия международным деструктивным силам, нацеленным на подрыв внутриполитической стабильности в государствах Содружества.Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в своем выступлении дал развернутую характеристику текущей обстановки в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям для стран СНГ в условиях трансформации миропорядка. Глава СВР России отметил, что у каждой из партнерских служб наработан уникальный опыт противодействия внешним и внутренним угрозам, обмен которым делает государства Содружества устойчивее и сильнее.Главы делегаций специальных ведомств высказались за продолжение диалога по вопросам безопасности в интересах стабильного и поступательного развития стран СНГ.По итогам мероприятия подписан меморандум, в котором подтверждена необходимость дальнейшего совершенствования сложившегося механизма взаимодействия, расширения форм и направлений сотрудничества по защите государственных интересов и обеспечению безопасности стран СНГ от внешнего негативного влияния.

