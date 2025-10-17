https://uz.sputniknews.ru/20251017/povyshenie-prozrachnosti-biznesa-v-ruz-sovety-mejdunarodnyx-ekspertov-52783819.html
Как повысить прозрачность бизнеса в Узбекистане: мнения международных экспертов
Как повысить прозрачность бизнеса в Узбекистане: мнения международных экспертов
На семинарах эксперты обсудили меры по предотвращению теневой экономики, переход на качественно новый уровень налогового администрирования в виде бездекларационных налоговых режимов, а также таможенно-тарифное регулирование.
Новости
Как повысить прозрачность бизнеса в Узбекистане: мнения международных экспертов
С 14 по 17 октября делегация Министерства финансов России и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) провела в Ташкенте научно-практические семинары.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Семинары прошли в рамках Программы сотрудничества между Минфинами Узбекистана и России, которую проводят уже 7 лет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На семинарах эксперты предоставили рекомендации по оценке уровня открытости субнациональных бюджетов, обсудили систему госзакупок РУз, меры по предотвращению теневой экономики, переход на качественно новый уровень налогового администрирования в виде бездекларационных налоговых режимов, а также таможенно-тарифное регулирование.
"Мы предлагаем Минэкономфину Узбекистана в перспективе перейти на всеобщую фискализацию безналичных расчетов. Это дальнейшее развитие бездекларационных налоговых режимов", — поделилась эксперт Программы Миляуша Пинская.
Бездекларационные налоговые расчеты — это система, при которой налог рассчитывается и удерживается автоматически, то есть налогоплательщику не нужно самому подавать декларацию.
Всеобщая фискализация безналичных расчетов — дальнейшее развитие этого подхода: каждая безналичная операция фиксируется системой государства, позволяя налоговым органам видеть движение средств и рассчитывать налоги без участия бизнеса.
На одном из семинаров было отмечено, что одним из факторов формирования теневой экономики остаются наличные деньги. В Узбекистане и России уже на уровне Гражданского кодекса предусмотрены ограничения на расчеты наличными. Как считают эксперты, лимиты следует вводить постепенно — сначала высокие, затем снижать, оценивая экономическую и социальную ситуацию. Однако простыми запретами проблему не решить – нужен комбинированный подход. Безналичные расчеты, по мнению экспертов, позволяют видеть движение средств и предотвращать уклонение от налогов.
Другим важным аспектом стали вопросы управления ввозными таможенными пошлинами в контексте предстоящего присоединения страны к ВТО. Этой теме был посвящен отдельный семинар.
Главная рекомендация экспертов на текущий период — сохранение гибкого механизма управления таможенными тарифами, что позволит правительству оперативно реагировать на меняющиеся экономические условия.
"Мы полагаем, что, когда Узбекистан станет членом Всемирной торговой организации, будет определен верхний уровень ввозных пошлин, выше которого вы уже не сможете установить, тогда, возможно, и будет иметь смысл утвердить ставки ввозных таможенных пошлин законом парламента", — полагает эксперт Галина Баландина.
Участники семинаров отмечают, что такие встречи помогают не только в обмене опытом, но и в формировании конкретных рекомендаций для будущих реформ в Узбекистане.
"Мы делимся российским опытом, мы говорим о том, что происходит в мире, даем определенные рекомендации. Это очень интересный и конструктивный, на наш взгляд, диалог", — подчеркнул доктор экономических наук, эксперт программы Сергей Шаталов.
Программа сотрудничества Узбекистана и России включает в себя девять различных тем и направлена на повышение прозрачности и эффективности управления финансами, включая реформу налоговой политики, таможенного администрирования, бюджетного процесса, внутреннего аудита и государственных закупок.