Как повысить прозрачность бизнеса в Узбекистане: мнения международных экспертов

На семинарах эксперты обсудили меры по предотвращению теневой экономики, переход на качественно новый уровень налогового администрирования в виде бездекларационных налоговых режимов, а также таможенно-тарифное регулирование.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Семинары прошли в рамках Программы сотрудничества между Минфинами Узбекистана и России, которую проводят уже 7 лет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На семинарах эксперты предоставили рекомендации по оценке уровня открытости субнациональных бюджетов, обсудили систему госзакупок РУз, меры по предотвращению теневой экономики, переход на качественно новый уровень налогового администрирования в виде бездекларационных налоговых режимов, а также таможенно-тарифное регулирование.Бездекларационные налоговые расчеты — это система, при которой налог рассчитывается и удерживается автоматически, то есть налогоплательщику не нужно самому подавать декларацию.Всеобщая фискализация безналичных расчетов — дальнейшее развитие этого подхода: каждая безналичная операция фиксируется системой государства, позволяя налоговым органам видеть движение средств и рассчитывать налоги без участия бизнеса.На одном из семинаров было отмечено, что одним из факторов формирования теневой экономики остаются наличные деньги. В Узбекистане и России уже на уровне Гражданского кодекса предусмотрены ограничения на расчеты наличными. Как считают эксперты, лимиты следует вводить постепенно — сначала высокие, затем снижать, оценивая экономическую и социальную ситуацию. Однако простыми запретами проблему не решить – нужен комбинированный подход. Безналичные расчеты, по мнению экспертов, позволяют видеть движение средств и предотвращать уклонение от налогов.Другим важным аспектом стали вопросы управления ввозными таможенными пошлинами в контексте предстоящего присоединения страны к ВТО. Этой теме был посвящен отдельный семинар.Главная рекомендация экспертов на текущий период — сохранение гибкого механизма управления таможенными тарифами, что позволит правительству оперативно реагировать на меняющиеся экономические условия.Участники семинаров отмечают, что такие встречи помогают не только в обмене опытом, но и в формировании конкретных рекомендаций для будущих реформ в Узбекистане.Программа сотрудничества Узбекистана и России включает в себя девять различных тем и направлена на повышение прозрачности и эффективности управления финансами, включая реформу налоговой политики, таможенного администрирования, бюджетного процесса, внутреннего аудита и государственных закупок.

