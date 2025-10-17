RT — 20 лет: международный телеканал отмечает юбилей
За время работы RT получил сотни наград престижных международных премий в области медиа и телевидения за освещение событий во всех уголках Земли.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Международный информационный телеканал (Russia Today) RT отмечает свой 20-й день рождения. На протяжении двух десятилетий он рассказывает о том, о чем молчат другие мировые СМИ.
Сегодня под брендом RT вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала.
Впервые российский телеканал вышел в эфир 10 декабря 2005 года из студии в Москве. За время вещания RT стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире. Он получил признание со стороны жюри международной премии International Emmy и выдающихся лиц современности, среди которых Эмир Кустурица, Роджер Уотерс и Оливер Стоун.
Творческий путь и хронология развития RT за два десятилетия
В 2005 году начал вещать международный канал на английском.
В 2007 был запущен арабский канал.
В 2009 году — испанский. В 2010 году начинает работу RT America.
В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly.
В 2014 году — начинает работу канал RT UK из Лондона.
В 2018 году — вещание на французском языке.
В 2021 году на немецком, а в 2024 году — на сербском.
В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году Госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря про RT, произносит знаменитую фразу:
"Мы находимся в состоянии информационной войны, и мы эту войну проигрываем."
Неудивительно, ведь в этом году RT стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США, согласно исследованию Nielsen.
В 2012 году на RT выходит программа основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он известен, в частности, тем, что опубликовал множество секретных документов различных ведомств США, из которых весь мир узнал о многочисленных преступлениях Америки. В этом же году свое шоу на RT начал вести легендарный американский телеведущий Ларри Кинг.
В 2013 году RT становится лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов, а в 2014 году аудитория RT по всему миру достигает более 700 млн человек.
В 2015 году Телеканал RT установил рекорд по числу подписчиков
в Facebook.
В 2018 году сайт RT на испанском обгоняет по количеству читателей испаноязычные сайты всех международных новостных телеканалов. С 2018 по 2022 арабский сайт превосходит остальные международные арабоязычные СМИ по посещаемости.
В 2020-м RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. RT опередил по просмотрам все новостные каналы — BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News. Также в 2020 году страница RT en Español на Facebook опередила все международные СМИ на испанском языке с 18 миллионами подписчиков. Суммарная аудитория всех проектов на Facebook превысила 25 миллиона подписчиков.
В 2021 году RT en Español на Youtube стал самым популярным новостным каналом на испанском языке — более 6 миллионов подписчиков.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под нашим контролем.
Например, только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 млрд. Помимо этого, суммарная аудитория телеканалов RT в сетях платного ТВ приближается к отметке 1 млрд зрителей по всему миру. В 2024 году RT на английском обошел по просмотрам своих основных конкурентов: BBC, CNN и SkyNews.
За 2024–2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 млрд просмотров видео. При этом за первые 7 месяцев текущего года просмотров уже больше, чем за весь предыдущий. В июне 2025-го был поставлен рекорд — 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
В 2025 году количество стран в Латинской Америке, в которых испанский канал вещает на отдельной ТВ-частоте ("кнопке"), достигло 10. Это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.
Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 млрд, а только за первые 7 месяцев 2025 года — 6,1 млрд.
RT — единственный российский телеканал, который 11 раз был номинирован на премию Emmy. Канал является обладателем золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в номинации "Лучшая 24-часовая новостная программа" и многократным призером конкурса New York Festivals, а также финалистом одного из самых авторитетных конкурсов в области маркетинга и рекламы — "Каннские львы".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская