Шавкат Мирзиёев встретился с представителями профсоюзов Узбекистана — главное

2025-10-17T18:45+0500

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с активом и ветеранами профсоюзов, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что за прошедшие восемь лет в экономику страны привлечено $130 млрд инвестиций, введены в строй тысячи новых производственных мощностей, созданы миллионы постоянных рабочих мест. Благодаря развитию частного сектора и созданию достойных условий труда доход на душу населения достиг $3,5 тысячи.Президент подчеркнул, что Узбекистан входит в число наиболее активных государств, внедряющих стандарты Международной организации труда. Если восемь лет назад страна ратифицировала 12 международных конвенций, то сегодня их число достигло 25.Отмечалась активная деятельность профсоюзов по защите трудовых прав работников.Президент подчеркнул, что роль и авторитет профсоюзов растут и на международном уровне. По инициативе Федерации в 2021 году в Ташкенте был создан Совет профсоюзов стран Центральной Азии, в 2023 году в Самарканде – Организация профсоюзов тюркоязычных государств. В прошлом году Федерация вступила в Международную конфедерацию профсоюзов, что стало важным событием в ее истории.Во время встречи обсуждены дальнейшие задачи по развитию профсоюзного движения и совершенствованию трудовых отношений.Предложено с будущего года к разработке законодательных актов, касающихся минимального размера оплаты труда, привлекать Республиканскую трехстороннюю комиссию по социально-трудовым вопросам (Федерация профсоюзов, Министерство занятости и Конфедерация работодателей). Это станет новым подходом к обеспечению надежной защиты интересов работников.Отмечена необходимость вместе с профсоюзами подготовить предложения по защите трудовых прав граждан, занятых на таких платформах, по обеспечению охраны труда и страхованию их жизни и безопасности.Речь также шла о расширении участия женщин в социально-экономической жизни. Президент указал на целесообразность ежегодного обсуждения результатов гендерного аудита в трудовых коллективах и совместной с работодателями работы по созданию более комфортных условий труда для женщин.Глава государства также подчеркнул важность активного участия профсоюзов в урегулировании трудовых споров между работодателями и работниками на досудебном уровне.Вместе с тем он указал на отсутствие целостной системы сбора сведений о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.Поручил ответственным министерствам совместно с профсоюзами создать единую систему учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также разработать проект постановления с механизмом учета, анализа причин и выработки мер по предотвращению таких случаев.Для продвижения надежного обеспечения прав трудящихся в отраслях предложено наладить практику регулярных совместных заседаний министерств, ведомств и коллегиальных органов отраслевых профсоюзов.Одним из актуальных направлений названы меры по усилению гарантий социальной поддержки граждан, оставшихся без работы, заболевших или утративших трудоспособность.В связи с этим президент подчеркнул необходимость ускорить принятие Закона "О государственном социальном страховании", конкретно определив в нем участие работодателя и работников в формировании фонда социального страхования.В честь знаменательной даты глава государства предложил создать в каждом регионе "Парки профсоюзов" как символ уважения к труду и благодарности работникам.В ходе встречи состоялся диалог с представителями профсоюзов, заслушаны их предложения и инициативы.В завершение встречи глава государства тепло поздравил всех участников с 120-летием профсоюзного движения и предстоящим Днем профсоюзов.

