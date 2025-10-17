Сплоченность: что обсудили во второй день Ферганского форума мира

https://uz.sputniknews.ru/20251017/splochennost-chto-obsudili-vo-vtoroy-den-ferganskogo-foruma-mira--52769751.html
В рамках Ферганского форума мира отметили День Ынтымак (День сплоченности). Его впервые провели за пределами Кыргызстана, где "Ынтымак" проходит с 2023 года.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Главная цель мероприятия — построение доверительного диалога, объединение усилий для укрепления общественного единства и согласия между народами. На месте побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.Во второй день ферганского форума наряду с темой единства обсуждались также проблемы "отцов и детей" в условиях глобальных изменений, женское лидерство, климатические изменения и водопользование.На церемонии открытия Дня "Ынтымак" выступила заместитель премьер-министра и председатель Комитета семьи и женщин Узбекистана Зулайхо Махкамова. Она заострила внимание на проблеме нехватки ресурсов и водной безопасности.В ходе сессий эксперты не раз подчеркивали, что управлять водными ресурсами нужно на основе взаимного уважения интересов, компромиссов, суверенного равенства. Так Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан уже решили ряд острых вопросов, например, по Андижанскому и Касан-Сайскому водохранилищу между Кыргызстаном и Узбекистаном или по водохранилищу Барки-Тоджик между Узбекистаном и Таджикистаном.Тем не менее нехватка водных ресурсов по-прежнему остается одной из злободневных тем ЦА.Если брать ситуацию в разрезе именно Ферганской долины, то водные ресурсы данной области в основном формируются в горных районах Кыргызстана, где ключевыми водными артериями являются реки Нарын и Карадарья, которые, объединяясь на территории Узбекистана, образуют крупную реку Сырдарья, а также обширную сеть малых рек.За последнее десятилетие объем водных ресурсов здесь в результате изменения климата сократился примерно на 3% в среднегодовом значении, заявил замдиректора Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии ЦА Шерзод Муминов.По его словам, сегодня водные ресурсы долины в основном используют для орошения в сельском хозяйстве. При этом за последние 5 лет водозабор на орошение сократился примерно на 2,5%.По большей части это связано с внедрением водосберегающих технологий орошения.Он также проинформировал участников форума о создании специальной региональной сети по вопросам экологии и водного хозяйства в Узбекистане, предложил открыть молодежную сеть "Молодежь Ферганской долины за воду" и сформировать специальный документ для предстоящего Всемирного водного форума в Эр-Рияде.Директор Бассейного управления водных ресурсов "Карадарья, Сырдарья, Амударья" Мирзали Асатов предложил создать малые бассейные советы.Однако никакие инициативы не смогут быть реализованными без людей — молодых активистов, квалифицированных специалистов, осознанных граждан.Первый замдиректора ИСМИ Узбекистана Акрамжон Неъматов отметил, что в укреплении сплоченности между странами ЦА большую роль играет и молодое поколение — только на территории Ферганской долины молодежь до 30 лет составляет порядка 60%.На 2025 год в Ферганской долине проживает около 17 млн человек, то есть 20% от всех жителей Центральной Азии. Ежегодно численность населения растет примерно на 330 тысяч человек.Поэтому, считают спикеры форума, рост демографии — это стратегический ресурс устойчивого развития в регионе, в особенности, если речь идет о молодом поколении.Для молодежи необходимо создать доверительную среду, построить "мост" между поколениями, где старшие могли бы стать партнерами или наставниками для начинающих спецов.Директор Центра социальной защиты и образования "Белый парус" в Узбекистане Шахзода Якубджанова выразила уверенность, что проблема "отцов и детей" будет всегда, ведь время не стоит на месте — появляются новые инновации, правила, законы, однако молодые люди зачастую не просчитывают риски, для этого им необходим жизненный опыт.Кроме того, в ходе сессии предложили до конца года в Узбекистане провести международный форум "Молодежь за мир".
Главная цель мероприятия — построение доверительного диалога, объединение усилий для укрепления общественного единства и согласия между народами. На месте побывал корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Во второй день ферганского форума наряду с темой единства обсуждались также проблемы "отцов и детей" в условиях глобальных изменений, женское лидерство, климатические изменения и водопользование.
На церемонии открытия Дня "Ынтымак" выступила заместитель премьер-министра и председатель Комитета семьи и женщин Узбекистана Зулайхо Махкамова. Она заострила внимание на проблеме нехватки ресурсов и водной безопасности.
"Изменение климата, дефицит водных ресурсов и растущая конкуренция за природные ресурсы создают серьезные вызовы для устойчивого развития ЦА. Однако можно воспринимать эти проблемы не только как угрозу, но и как возможность для укрепления сотрудничества и взаимного доверия", — отметила Зулайхо Махкамова.
В ходе сессий эксперты не раз подчеркивали, что управлять водными ресурсами нужно на основе взаимного уважения интересов, компромиссов, суверенного равенства. Так Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан уже решили ряд острых вопросов, например, по Андижанскому и Касан-Сайскому водохранилищу между Кыргызстаном и Узбекистаном или по водохранилищу Барки-Тоджик между Узбекистаном и Таджикистаном.
Тем не менее нехватка водных ресурсов по-прежнему остается одной из злободневных тем ЦА.
Если брать ситуацию в разрезе именно Ферганской долины, то водные ресурсы данной области в основном формируются в горных районах Кыргызстана, где ключевыми водными артериями являются реки Нарын и Карадарья, которые, объединяясь на территории Узбекистана, образуют крупную реку Сырдарья, а также обширную сеть малых рек.
За последнее десятилетие объем водных ресурсов здесь в результате изменения климата сократился примерно на 3% в среднегодовом значении, заявил замдиректора Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии ЦА Шерзод Муминов.
По его словам, сегодня водные ресурсы долины в основном используют для орошения в сельском хозяйстве. При этом за последние 5 лет водозабор на орошение сократился примерно на 2,5%.
По большей части это связано с внедрением водосберегающих технологий орошения.
"Сегодня на более 75 тысячах орошаемых площадях долины внедрены такие водосберегающие технологии орошения, как капельное орошение, дождевание и т. д. На этих площадях удалось снизить расходы воды в среднем на 45-50%, минеральных удобрений — на 25-30%, горюче-смазочных материалов — 30-35%, затраты труда — 20%. При этом урожайность сельхоз культур в среднем выросла на 30%", — поделился Шерзод Муминов.
Он также проинформировал участников форума о создании специальной региональной сети по вопросам экологии и водного хозяйства в Узбекистане, предложил открыть молодежную сеть "Молодежь Ферганской долины за воду" и сформировать специальный документ для предстоящего Всемирного водного форума в Эр-Рияде.
Директор Бассейного управления водных ресурсов "Карадарья, Сырдарья, Амударья" Мирзали Асатов предложил создать малые бассейные советы.
"У каждой реки есть свои особенности. Они сильно отличаются. Необходимо составлять бассейный план, который затем Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан смогут объединить и таким образом решать любой бассейный вопрос", — считает Мирзали Асатов.
Однако никакие инициативы не смогут быть реализованными без людей — молодых активистов, квалифицированных специалистов, осознанных граждан.
Первый замдиректора ИСМИ Узбекистана Акрамжон Неъматов отметил, что в укреплении сплоченности между странами ЦА большую роль играет и молодое поколение — только на территории Ферганской долины молодежь до 30 лет составляет порядка 60%.
На 2025 год в Ферганской долине проживает около 17 млн человек, то есть 20% от всех жителей Центральной Азии. Ежегодно численность населения растет примерно на 330 тысяч человек.
Поэтому, считают спикеры форума, рост демографии — это стратегический ресурс устойчивого развития в регионе, в особенности, если речь идет о молодом поколении.
Для молодежи необходимо создать доверительную среду, построить "мост" между поколениями, где старшие могли бы стать партнерами или наставниками для начинающих спецов.
Директор Центра социальной защиты и образования "Белый парус" в Узбекистане Шахзода Якубджанова выразила уверенность, что проблема "отцов и детей" будет всегда, ведь время не стоит на месте — появляются новые инновации, правила, законы, однако молодые люди зачастую не просчитывают риски, для этого им необходим жизненный опыт.
"Они летят вперед, как поезд. Но всегда нужен кто-то, кто сможет остановить этот локомотив или повернуть его на верный путь. Таким учителем и должно быть старшее поколение", — считает Шахзода Якубджанова.
Кроме того, в ходе сессии предложили до конца года в Узбекистане провести международный форум "Молодежь за мир".