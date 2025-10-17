https://uz.sputniknews.ru/20251017/splochennost-chto-obsudili-vo-vtoroy-den-ferganskogo-foruma-mira--52769751.html

Сплоченность: что обсудили во второй день Ферганского форума мира

Сплоченность: что обсудили во второй день Ферганского форума мира

Sputnik Узбекистан

В рамках Ферганского форума мира отметили День Ынтымак (День сплоченности). Его впервые провели за пределами Кыргызстана, где "Ынтымак" проходит с 2023 года.

2025-10-17T14:08+0500

2025-10-17T14:08+0500

2025-10-17T14:08+0500

фергана

форум

кыргызстан

узбекистан

таджикистан

вода

дефицит

амударья

сырдарья

молодежь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52768770_10:0:2550:1429_1920x0_80_0_0_62b71487972060bc8b085817bbcf5b6b.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Главная цель мероприятия — построение доверительного диалога, объединение усилий для укрепления общественного единства и согласия между народами. На месте побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.Во второй день ферганского форума наряду с темой единства обсуждались также проблемы "отцов и детей" в условиях глобальных изменений, женское лидерство, климатические изменения и водопользование.На церемонии открытия Дня "Ынтымак" выступила заместитель премьер-министра и председатель Комитета семьи и женщин Узбекистана Зулайхо Махкамова. Она заострила внимание на проблеме нехватки ресурсов и водной безопасности.В ходе сессий эксперты не раз подчеркивали, что управлять водными ресурсами нужно на основе взаимного уважения интересов, компромиссов, суверенного равенства. Так Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан уже решили ряд острых вопросов, например, по Андижанскому и Касан-Сайскому водохранилищу между Кыргызстаном и Узбекистаном или по водохранилищу Барки-Тоджик между Узбекистаном и Таджикистаном.Тем не менее нехватка водных ресурсов по-прежнему остается одной из злободневных тем ЦА.Если брать ситуацию в разрезе именно Ферганской долины, то водные ресурсы данной области в основном формируются в горных районах Кыргызстана, где ключевыми водными артериями являются реки Нарын и Карадарья, которые, объединяясь на территории Узбекистана, образуют крупную реку Сырдарья, а также обширную сеть малых рек.За последнее десятилетие объем водных ресурсов здесь в результате изменения климата сократился примерно на 3% в среднегодовом значении, заявил замдиректора Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии ЦА Шерзод Муминов.По его словам, сегодня водные ресурсы долины в основном используют для орошения в сельском хозяйстве. При этом за последние 5 лет водозабор на орошение сократился примерно на 2,5%.По большей части это связано с внедрением водосберегающих технологий орошения.Он также проинформировал участников форума о создании специальной региональной сети по вопросам экологии и водного хозяйства в Узбекистане, предложил открыть молодежную сеть "Молодежь Ферганской долины за воду" и сформировать специальный документ для предстоящего Всемирного водного форума в Эр-Рияде.Директор Бассейного управления водных ресурсов "Карадарья, Сырдарья, Амударья" Мирзали Асатов предложил создать малые бассейные советы.Однако никакие инициативы не смогут быть реализованными без людей — молодых активистов, квалифицированных специалистов, осознанных граждан.Первый замдиректора ИСМИ Узбекистана Акрамжон Неъматов отметил, что в укреплении сплоченности между странами ЦА большую роль играет и молодое поколение — только на территории Ферганской долины молодежь до 30 лет составляет порядка 60%.На 2025 год в Ферганской долине проживает около 17 млн человек, то есть 20% от всех жителей Центральной Азии. Ежегодно численность населения растет примерно на 330 тысяч человек.Поэтому, считают спикеры форума, рост демографии — это стратегический ресурс устойчивого развития в регионе, в особенности, если речь идет о молодом поколении.Для молодежи необходимо создать доверительную среду, построить "мост" между поколениями, где старшие могли бы стать партнерами или наставниками для начинающих спецов.Директор Центра социальной защиты и образования "Белый парус" в Узбекистане Шахзода Якубджанова выразила уверенность, что проблема "отцов и детей" будет всегда, ведь время не стоит на месте — появляются новые инновации, правила, законы, однако молодые люди зачастую не просчитывают риски, для этого им необходим жизненный опыт.Кроме того, в ходе сессии предложили до конца года в Узбекистане провести международный форум "Молодежь за мир".

фергана

узбекистан

сырдарья

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ферганский форум узбекистан таджикистан кыргызстан вода реки ынтымак