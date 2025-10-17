https://uz.sputniknews.ru/20251017/vozmojnosti-ustraneniya-barerov-torgovlya-uzbekistan-eek-s-biznesmenami-eaes-52785003.html

Возможности устранения барьеров в торговле между Узбекистаном и ЕАЭС обсудили в ЕЭК

Согласно данным статистики товарооборот стран ЕАЭС с Узбекистаном постоянно растет: в прошлом году он увеличился более чем в полтора раза — с $15,6 млрд до $25 млрд.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошел семинар по развитию отраслевого сотрудничества, выявлению и устранению барьеров во взаимной торговле с Узбекистаном. В нем приняли участие представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.Согласно данным статистики, товарооборот стран ЕАЭС с Узбекистаном постоянно растет: в прошлом году он увеличился более чем в полтора раза — с $15,6 млрд до $25 млрд. В перечень экспорта из стран ЕАЭС, входят энергетические товары, черные металлы, механические устройства и оборудование, древесина, зерновые культуры, сахар, масло. Со стороны партнера в ЕАЭС поступают текстиль, автомобили, электротехническая продукция, продовольствие, плодоовощные товары.Участники семинара рассмотрели вопросы логистики, совершенствования административных и таможенных процедур, проблематику СФС-мер в части аккредитации поставщиков-экспортеров стран ЕАЭС, участие в госзакупках, а также темы взаиморасчетов и информационной поддержки бизнеса. Одной из ключевых задач, которую отметили большинство экспертов, является работа по сближению требований технических регламентов Узбекистана и ЕАЭС.

