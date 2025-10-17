Возможности устранения барьеров в торговле между Узбекистаном и ЕАЭС обсудили в ЕЭК
15:45 17.10.2025 (обновлено: 16:36 17.10.2025)
© Sputnik / Ертай СарбасовФлаги ЕАЭС
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Согласно данным статистики, товарооборот стран ЕАЭС с Узбекистаном постоянно растет: в прошлом году он увеличился более чем в полтора раза — с $15,6 млрд до $25 млрд.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошел семинар по развитию отраслевого сотрудничества, выявлению и устранению барьеров во взаимной торговле с Узбекистаном. В нем приняли участие представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Сегодняшний семинар посвящен нашему особому партнеру — Республике Узбекистан, которая с 2020 года является наблюдателем при ЕАЭС. Работу с коллегами мы ведем в постоянном режиме, а наше сотрудничество носит стратегический характер", — сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
В перечень экспорта из стран ЕАЭС, входят энергетические товары, черные металлы, механические устройства и оборудование, древесина, зерновые культуры, сахар, масло. Со стороны партнера в ЕАЭС поступают текстиль, автомобили, электротехническая продукция, продовольствие, плодоовощные товары.
ЕЭК обсудила с бизнесом стран ЕАЭС барьеры во взаимной торговле с Узбекистаном
ЕЭК обсудила с бизнесом стран ЕАЭС барьеры во взаимной торговле с Узбекистаном
© Пресс-служба ЕЭК
"Мы констатируем растущую торговлю с Узбекистаном, но одновременно отмечаем и сохраняющиеся барьеры, как тарифные, так и нетарифные", — добавил министр ЕЭК, призвав участников мероприятия к активной дискуссии.
Участники семинара рассмотрели вопросы логистики, совершенствования административных и таможенных процедур, проблематику СФС-мер в части аккредитации поставщиков-экспортеров стран ЕАЭС, участие в госзакупках, а также темы взаиморасчетов и информационной поддержки бизнеса.
"Информация по имеющимся барьерам в торговле, а также предложения по их устранению будут систематизированы и использованы в дальнейшем диалоге с партнерами из Узбекистана в рамках имеющихся форматов взаимодействия", — резюмировал Слепнев.
Одной из ключевых задач, которую отметили большинство экспертов, является работа по сближению требований технических регламентов Узбекистана и ЕАЭС.