Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России — Нарышкин

Участники заседания обсуждают современные вызовы, угрозы и пути укрепления сотрудничества в сфере региональной безопасности.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Самарканде 17 октября проходит 21-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.В проводимом впервые в Узбекистане мероприятии приняли участие руководители органов безопасности и разведывательных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча прошла под председательством главы СГБ Республики Узбекистан генерал-полковника Баходира Курбанова. Участники форума обменялись мнениями о современных вызовах и угрозах, обсудили дальнейшие шаги по укреплению партнерского взаимодействия между разведывательными службами стран СНГ. По итогам мероприятия директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов.Он подчеркнул, что в рамках Содружества специальные службы, органы безопасности, разведывательные службы имеют большой опыт совместной работы.Отвечая на вопрос о том, как намерения США о передаче Киеву ракет "Томагавк" большой дальности могут отразиться на ходе СВО, а также на российско-американских отношениях, он отметил, что этот шаг повысит риски в сфере мировой безопасности.Говоря о стремлении США вернуть свое стратегическое превосходство в Афганистане и о том, как это отразится на обстановке в регионе, Нарышкин подчеркнул, что Афганистан должен оставаться независимым государством — без военных баз на своей территории. В этом заинтересованы как региональные государства, так и, прежде всего, сами афганские граждане.Глава СВР отметил, что Афганистан всегда занимал особое место в большой евразийской геополитике и всегда привлекал внимание многих международных игроков. Он подчеркнул, что с первых лет создания Содружества независимых государств внимание к вопросам обеспечения стабильности и безопасности в общем пространстве было всегда большое на всех уровнях. Одновременно в последнее время наблюдается тенденция попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ. По его словам, западные режимы и в том числе спецслужбы Запада используют в деструктивных целях широкий набор инструментов — масштабные акты экономической агрессии, дезинформационные кампании, киберпространство и т. д.Оценивая политику европейских стран, которые стремятся максимально затянуть украинский конфликт и уже практически открыто говорят о неизбежности войны с Россией, он отметил, что установка стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России. Запад этого не хочет, потому что станет очевидна бесполезность всех многомиллиардных трат на поддержание марионеточного и неонацистского киевского режима в ущерб населению собственных стран, заключил Нарышкин.Узбекистан впервые стал площадкой для заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Днем ранее, 16 октября, в Самарканде прошло 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

