Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России — Нарышкин
Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России — Нарышкин
Участники заседания обсуждают современные вызовы, угрозы и пути укрепления сотрудничества в сфере региональной безопасности.
2025-10-17T13:10+0500
2025-10-17T14:53+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/17/30191169_0:121:1546:991_1920x0_80_0_0_88d4e5e84e7931550ea30aa43469660a.jpg
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Самарканде 17 октября проходит 21-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.В проводимом впервые в Узбекистане мероприятии приняли участие руководители органов безопасности и разведывательных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча прошла под председательством главы СГБ Республики Узбекистан генерал-полковника Баходира Курбанова. Участники форума обменялись мнениями о современных вызовах и угрозах, обсудили дальнейшие шаги по укреплению партнерского взаимодействия между разведывательными службами стран СНГ. По итогам мероприятия директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов.Он подчеркнул, что в рамках Содружества специальные службы, органы безопасности, разведывательные службы имеют большой опыт совместной работы.Отвечая на вопрос о том, как намерения США о передаче Киеву ракет "Томагавк" большой дальности могут отразиться на ходе СВО, а также на российско-американских отношениях, он отметил, что этот шаг повысит риски в сфере мировой безопасности.Говоря о стремлении США вернуть свое стратегическое превосходство в Афганистане и о том, как это отразится на обстановке в регионе, Нарышкин подчеркнул, что Афганистан должен оставаться независимым государством — без военных баз на своей территории. В этом заинтересованы как региональные государства, так и, прежде всего, сами афганские граждане.Глава СВР отметил, что Афганистан всегда занимал особое место в большой евразийской геополитике и всегда привлекал внимание многих международных игроков. Он подчеркнул, что с первых лет создания Содружества независимых государств внимание к вопросам обеспечения стабильности и безопасности в общем пространстве было всегда большое на всех уровнях. Одновременно в последнее время наблюдается тенденция попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ. По его словам, западные режимы и в том числе спецслужбы Запада используют в деструктивных целях широкий набор инструментов — масштабные акты экономической агрессии, дезинформационные кампании, киберпространство и т. д.Оценивая политику европейских стран, которые стремятся максимально затянуть украинский конфликт и уже практически открыто говорят о неизбежности войны с Россией, он отметил, что установка стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России. Запад этого не хочет, потому что станет очевидна бесполезность всех многомиллиардных трат на поддержание марионеточного и неонацистского киевского режима в ущерб населению собственных стран, заключил Нарышкин.Узбекистан впервые стал площадкой для заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Днем ранее, 16 октября, в Самарканде прошло 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России — Нарышкин

13:10 17.10.2025 (обновлено: 14:53 17.10.2025)
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2025
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал характеристику текущей обстановке в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям стран СНГ в условиях трансформации мирового порядка.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Самарканде 17 октября проходит 21-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.
В проводимом впервые в Узбекистане мероприятии приняли участие руководители органов безопасности и разведывательных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Встреча прошла под председательством главы СГБ Республики Узбекистан генерал-полковника Баходира Курбанова.
Участники форума обменялись мнениями о современных вызовах и угрозах, обсудили дальнейшие шаги по укреплению партнерского взаимодействия между разведывательными службами стран СНГ.
"По итогам встречи главы делегаций обозначат конкретные задачи и приоритетные направления взаимодействия по обеспечению региональной безопасности", — отметили в СГБ.
По итогам мероприятия директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов.
Он подчеркнул, что в рамках Содружества специальные службы, органы безопасности, разведывательные службы имеют большой опыт совместной работы.

"Нам понятно, что нужно делать, нам понятны угрозы, которые существуют по отношению к содружеству, по отношению к каждой из стран содружества. Но, тем не менее, так сказать, появляются новые моменты, новые тонкости в этой работе, которые, конечно, нужно обсуждать, что, собственно, и делают наши коллеги", — отметил Нарышкин.

Отвечая на вопрос о том, как намерения США о передаче Киеву ракет "Томагавк" большой дальности могут отразиться на ходе СВО, а также на российско-американских отношениях, он отметил, что этот шаг повысит риски в сфере мировой безопасности.

"Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, он будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности: безопасности не только европейской, но и мировой безопасности", — отметил Нарышкин.

Говоря о стремлении США вернуть свое стратегическое превосходство в Афганистане и о том, как это отразится на обстановке в регионе, Нарышкин подчеркнул, что Афганистан должен оставаться независимым государством — без военных баз на своей территории. В этом заинтересованы как региональные государства, так и, прежде всего, сами афганские граждане.
Глава СВР отметил, что Афганистан всегда занимал особое место в большой евразийской геополитике и всегда привлекал внимание многих международных игроков.

"По мнению российской стороны, для поддержания добрых отношений с Афганистаном необходим открытый и равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Планы организации взаимовыгодного экономического сотрудничества сейчас формируются, и к этому мы призываем и другие государства, потому что только вместе можно установить по-настоящему мирную жизнь в этой стране", — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что с первых лет создания Содружества независимых государств внимание к вопросам обеспечения стабильности и безопасности в общем пространстве было всегда большое на всех уровнях. Одновременно в последнее время наблюдается тенденция попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ.

"Западными политиками преследуется цель сдержать развитие СНГ как самостоятельного, независимого центра силы", — отметил директор СВР.

По его словам, западные режимы и в том числе спецслужбы Запада используют в деструктивных целях широкий набор инструментов — масштабные акты экономической агрессии, дезинформационные кампании, киберпространство и т. д.

"Обсуждение вопросов обеспечения безопасности и стабильности на пространстве СНГ является прямой обязанностью в рамках 21-го совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб по вопросам. В разведке состоялся очень интересный, глубокий диалог между нами. И каждая специальная служба имеет свои очень интересные наработки. Поэтому, повторяю, для нас это очень-очень полезно", — подчеркнул Нарышкин.

Оценивая политику европейских стран, которые стремятся максимально затянуть украинский конфликт и уже практически открыто говорят о неизбежности войны с Россией, он отметил, что установка стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России.

"В течение последнего года эти крики и стоны о нанесении стратегического поражения России чуть-чуть приутихли. Но с этой безумной мечтой западники не расстались. Понятно, что нагнетание атмосферы страха и угрозы, исходящие якобы со стороны России, необходимы для тоталитарно-либеральных режимов Запада для того, чтобы отвлечь население их стран от тех глубоких проблем, глубоких кризисов и в сфере экономики, политики, в социальной сфере, которая сейчас существует в большинстве европейских стран. Ну и видно, что в Европе действует такая глобальная партия войны, которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона", — отметил он.

Запад этого не хочет, потому что станет очевидна бесполезность всех многомиллиардных трат на поддержание марионеточного и неонацистского киевского режима в ущерб населению собственных стран, заключил Нарышкин.
© Пресс-служба СГБВ Самарканде проходит заседание руководителей органов безопасности государств СНГ
В Самарканде проходит заседание руководителей органов безопасности государств СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2025
В Самарканде проходит заседание руководителей органов безопасности государств СНГ
© Пресс-служба СГБ
Узбекистан впервые стал площадкой для заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Днем ранее, 16 октября, в Самарканде прошло 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
