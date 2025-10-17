Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России — Нарышкин

https://uz.sputniknews.ru/20251017/zapad-ne-rasstalsya-s-bezumnoy-mechtoy-nanesti-strategicheskoe-porajenie-rossii--naryshkin-52781274.html
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал характеристику текущей обстановке в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям стран СНГ в условиях трансформации мирового порядка.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Самарканде 17 октября проходит 21-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.
В проводимом впервые в Узбекистане мероприятии приняли участие руководители органов безопасности и разведывательных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Встреча прошла под председательством главы СГБ Республики Узбекистан генерал-полковника Баходира Курбанова.
Участники форума обменялись мнениями о современных вызовах и угрозах, обсудили дальнейшие шаги по укреплению партнерского взаимодействия между разведывательными службами стран СНГ.
"По итогам встречи главы делегаций обозначат конкретные задачи и приоритетные направления взаимодействия по обеспечению региональной безопасности", — отметили в СГБ.
По итогам мероприятия директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов.
Он подчеркнул, что в рамках Содружества специальные службы, органы безопасности, разведывательные службы имеют большой опыт совместной работы.
"Нам понятно, что нужно делать, нам понятны угрозы, которые существуют по отношению к содружеству, по отношению к каждой из стран содружества. Но, тем не менее, так сказать, появляются новые моменты, новые тонкости в этой работе, которые, конечно, нужно обсуждать, что, собственно, и делают наши коллеги", — отметил Нарышкин.
Отвечая на вопрос о том, как намерения США о передаче Киеву ракет "Томагавк" большой дальности могут отразиться на ходе СВО, а также на российско-американских отношениях, он отметил, что этот шаг повысит риски в сфере мировой безопасности.
"Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, он будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности: безопасности не только европейской, но и мировой безопасности", — отметил Нарышкин.
Говоря о стремлении США вернуть свое стратегическое превосходство в Афганистане и о том, как это отразится на обстановке в регионе, Нарышкин подчеркнул, что Афганистан должен оставаться независимым государством — без военных баз на своей территории. В этом заинтересованы как региональные государства, так и, прежде всего, сами афганские граждане.
Глава СВР отметил, что Афганистан всегда занимал особое место в большой евразийской геополитике и всегда привлекал внимание многих международных игроков.
"По мнению российской стороны, для поддержания добрых отношений с Афганистаном необходим открытый и равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Планы организации взаимовыгодного экономического сотрудничества сейчас формируются, и к этому мы призываем и другие государства, потому что только вместе можно установить по-настоящему мирную жизнь в этой стране", — отметил Нарышкин.
Он подчеркнул, что с первых лет создания Содружества независимых государств внимание к вопросам обеспечения стабильности и безопасности в общем пространстве было всегда большое на всех уровнях. Одновременно в последнее время наблюдается тенденция попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ.
"Западными политиками преследуется цель сдержать развитие СНГ как самостоятельного, независимого центра силы", — отметил директор СВР.
По его словам, западные режимы и в том числе спецслужбы Запада используют в деструктивных целях широкий набор инструментов — масштабные акты экономической агрессии, дезинформационные кампании, киберпространство и т. д.
"Обсуждение вопросов обеспечения безопасности и стабильности на пространстве СНГ является прямой обязанностью в рамках 21-го совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб по вопросам. В разведке состоялся очень интересный, глубокий диалог между нами. И каждая специальная служба имеет свои очень интересные наработки. Поэтому, повторяю, для нас это очень-очень полезно", — подчеркнул Нарышкин.
Оценивая политику европейских стран, которые стремятся максимально затянуть украинский конфликт и уже практически открыто говорят о неизбежности войны с Россией, он отметил, что установка стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России.
"В течение последнего года эти крики и стоны о нанесении стратегического поражения России чуть-чуть приутихли. Но с этой безумной мечтой западники не расстались. Понятно, что нагнетание атмосферы страха и угрозы, исходящие якобы со стороны России, необходимы для тоталитарно-либеральных режимов Запада для того, чтобы отвлечь население их стран от тех глубоких проблем, глубоких кризисов и в сфере экономики, политики, в социальной сфере, которая сейчас существует в большинстве европейских стран. Ну и видно, что в Европе действует такая глобальная партия войны, которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона", — отметил он.
Запад этого не хочет, потому что станет очевидна бесполезность всех многомиллиардных трат на поддержание марионеточного и неонацистского киевского режима в ущерб населению собственных стран, заключил Нарышкин.
Узбекистан впервые стал площадкой для заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Днем ранее, 16 октября, в Самарканде прошло 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.