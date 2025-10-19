https://uz.sputniknews.ru/20251019/chto-potreboval-uitkoff-ot-zelenskogo-na-vstreche-s-trampom-52824958.html

Стало известно, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом

Стало известно, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом

Sputnik Узбекистан

На этой неделе Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне

2025-10-19T14:45+0500

2025-10-19T14:45+0500

2025-10-19T14:45+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

украина

донбасс

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/01/48181847_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_e2b98e4bdd7b34c70f7f1995cb6b0f6a.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским потребовал от Украины отдать Донбасс России. Об этом сообщает Washington Post.Кроме того, в статье отмечается, что украинцы надеялись уйти с пятничной встречи с ракетами большой дальности Tomahawk, однако их ожидания не оправдались.На этой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что дальнобойные ракеты тот не получит. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, в том числе получения дальнобойного оружия.

украина

донбасс

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

стив уиткофф владимир зеленский дональд трамп вашингтон