Стало известно, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским потребовал от Украины отдать Донбасс России. Об этом сообщает Washington Post.Кроме того, в статье отмечается, что украинцы надеялись уйти с пятничной встречи с ракетами большой дальности Tomahawk, однако их ожидания не оправдались.На этой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что дальнобойные ракеты тот не получит. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, в том числе получения дальнобойного оружия.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским потребовал от Украины отдать Донбасс России. Об этом сообщает
Washington Post.
"Уиткофф во время встречи в пятницу оказывал давление на украинскую делегацию по поводу передачи Донбасса, отметив, что регион в основном русскоязычный...", — пишет издание.
Кроме того, в статье отмечается, что украинцы надеялись уйти с пятничной встречи с ракетами большой дальности Tomahawk, однако их ожидания не оправдались.
На этой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что дальнобойные ракеты тот не получит. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, в том числе получения дальнобойного оружия.