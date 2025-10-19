https://uz.sputniknews.ru/20251019/dni-uzbekskogo-yazyka-i-literatury-v-oshe-52824528.html

Дни узбекского языка и литературы в Оше — о чем договорились деятели культуры двух стран

На центральной площади Ошского государственного университета организовали выставки национальных костюмов, блюд узбекской кухни и музыкальных инструментов, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В городе Оше Кыргызстана прошли Дни узбекского языка и литературы с участием деятелей культуры двух стран, сообщает ИА "Дунё".На центральной площади Ошского государственного университета организовали выставки национальных костюмов, блюд узбекской кухни и музыкальных инструментов, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана.Представленная концертная программа включала узбекские классические и современные песни и танцы в исполнении солистов Государственной филармонии РУз и студентов Андижанского, Наманганского, Ферганского и Кокандского университетов, а также спектакль "Возвращение в мир" Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими.Стороны договорились об организации совместных спектаклей, творческих фестивалей и мастер-классов для молодых артистов художественных коллективов.

