Дни узбекского языка и литературы в Оше — о чем договорились деятели культуры двух стран

На центральной площади Ошского государственного университета организовали выставки национальных костюмов, блюд узбекской кухни и музыкальных инструментов, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В городе Оше Кыргызстана прошли Дни узбекского языка и литературы с участием деятелей культуры двух стран, сообщает ИА "Дунё".На центральной площади Ошского государственного университета организовали выставки национальных костюмов, блюд узбекской кухни и музыкальных инструментов, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана.Представленная концертная программа включала узбекские классические и современные песни и танцы в исполнении солистов Государственной филармонии РУз и студентов Андижанского, Наманганского, Ферганского и Кокандского университетов, а также спектакль "Возвращение в мир" Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими.Стороны договорились об организации совместных спектаклей, творческих фестивалей и мастер-классов для молодых артистов художественных коллективов.
"День узбекского языка и литературы – это не только праздник языка, но и символ дружбы наших народов, символ высокой духовности и единства. Такие встречи и сотрудничество еще больше укрепляют в сердцах подрастающего поколения чувства патриотизма, братства и дружбы", — отметил координатор Узбекского национального культурного центра Казахстана по южным регионам Одилжон Атаджанов.
Представленная концертная программа включала узбекские классические и современные песни и танцы в исполнении солистов Государственной филармонии РУз и студентов Андижанского, Наманганского, Ферганского и Кокандского университетов, а также спектакль "Возвращение в мир" Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими.
“В рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Ошским государственным академическим музыкально-драматическим театром и Государственным академическим музыкальным театром Узбекистана. Документ предусматривает укрепление творческого сотрудничества между двумя театрами, обмен опытом и реализацию совместных культурных проектов”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились об организации совместных спектаклей, творческих фестивалей и мастер-классов для молодых артистов художественных коллективов.