Осенняя фотоподборка: Ташкент
Осенняя фотоподборка: Ташкент
Середина октября окрашивает Ташкент в теплые осенние тона, создавая особую атмосферу спокойствия и уюта. Город утопает в золотистых листьях и наполняется мягким светом.
Ташкент в осенних красках — новая фотоподборка в фотоленте Cпутник Узбекистан
Новости
Середина октября окрашивает столицу республики в теплые осенние тона, создавая особую атмосферу спокойствия и уюта. Город утопает в золотых и багряных листьях и наполняется мягким светом.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание ресторана "Бахор"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристы возле отеля "Узбекистан"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сквер Амира Темура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди возле сквера Амира Темура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бизнес Центр Trilliant

© Sputnik / Бахром Хатамов

Движение на улице Истиклол

© Sputnik / Бахром Хатамов

Молодежь в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорамный вид из отеля "Узбекистан"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Отель Le Grande Plaza Hotel

© Sputnik / Бахром Хатамов

Турист у входа в отель Uzbekistan

© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорамный вид

© Sputnik / Бахром Хатамов

Студенческая молодежь в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорамный вид на Ташкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентский Дом Фотографии

