Ташкент в осенних красках

Середина октября окрашивает Ташкент в теплые осенние тона, создавая особую атмосферу спокойствия и уюта. Город утопает в золотистых листьях и наполняется мягким светом.

Осенняя фотоподборка: Ташкент

Эксклюзив

