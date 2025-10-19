Осенняя фотоподборка: Ташкент
Середина октября окрашивает столицу республики в теплые осенние тона, создавая особую атмосферу спокойствия и уюта. Город утопает в золотых и багряных листьях и наполняется мягким светом.
Ташкент в осенних красках — новая фотоподборка в фотоленте Cпутник Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
Здание ресторана "Бахор"
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристы возле отеля "Узбекистан"
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сквер Амира Темура
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Люди возле сквера Амира Темура
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Бизнес Центр Trilliant
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Движение на улице Истиклол
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Молодежь в Ташкенте
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Панорамный вид из отеля "Узбекистан"
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристы
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отель Le Grande Plaza Hotel
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Турист у входа в отель Uzbekistan
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Панорамный вид
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Студенческая молодежь в Ташкенте
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Панорамный вид на Ташкент
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкентский Дом Фотографии
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
