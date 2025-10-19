https://uz.sputniknews.ru/20251019/sbornaya-uzbekistana-vystupit-na-chm-po-taekvondo-wt-52820347.html
Сборная Узбекистана выступит на ЧМ по таэквондо WT — состав команды
Награды мирового первенства в КНР будут оспаривать спортсмены из 154 стран.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по таэквондо WT выступит на чемпионате мира, сообщает НОК.Состязания пройдут с 24 по 30 октября в китайском городе Уси Награды мирового первенства будут оспаривать спортсмены из 154 стран.Ассоциация таэквондо WT Узбекистана объявила, кто из спортсменов примет участие в соревнованиях.МужчиныДевушки
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Сборная Узбекистана по таэквондо WT выступит на чемпионате мира, сообщает
НОК.
Состязания пройдут с 24 по 30 октября в китайском городе Уси Награды мирового первенства будут оспаривать спортсмены из 154 стран.
Ассоциация таэквондо WT Узбекистана объявила, кто из спортсменов примет участие в соревнованиях.
-54 кг: Жахонгир Худойбердиев
-68 кг: Диёрбек Тухлибоев
-74 кг: Нажмиддин Косимхожиев
-53 кг: Лайло Зайниддинова
-57 кг: Мадина Мирабзалова
-67 кг: Озода Собиржонова