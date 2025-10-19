https://uz.sputniknews.ru/20251019/sbornaya-uzbekistana-vystupit-na-chm-po-taekvondo-wt-52820347.html

Сборная Узбекистана выступит на ЧМ по таэквондо WT — состав команды

Сборная Узбекистана выступит на ЧМ по таэквондо WT — состав команды

Награды мирового первенства в КНР будут оспаривать спортсмены из 154 стран.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по таэквондо WT выступит на чемпионате мира, сообщает НОК.Состязания пройдут с 24 по 30 октября в китайском городе Уси Награды мирового первенства будут оспаривать спортсмены из 154 стран.Ассоциация таэквондо WT Узбекистана объявила, кто из спортсменов примет участие в соревнованиях.МужчиныДевушки

