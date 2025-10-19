https://uz.sputniknews.ru/20251019/v-parije-ograbili-luvr-52826754.html

В Париже ограбили Лувр — что известно к этому часу

В Париже ограбили Лувр — что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

Преступникам удалось скрыться. Экс-префект полиции Парижа считает, что они заранее изучили место преступления

2025-10-19T17:30+0500

2025-10-19T17:30+0500

2025-10-19T17:30+0500

в мире

происшествия

франция

париж

музей

лувр

ограбление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/13/52826979_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_b07a8d0fbf8d56ac37ebb1ce47782993.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В столице Франции Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры этой страны Рашида Дати.По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, преступники справились всего за семь минут. Они проникли в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку.Пострадавших в ходе ограбления не было. На фоне ограбления музей закрыли.По данным газеты Le Parisien, трое в масках проникли в галерею Аполлона и похитили 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Все они были размещались в витринах, посвященных французским монархам. Преступникам удалось скрыться.Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III Евгении Богарн. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат злоумышленники не тронули.Экс-префект полиции Парижа считает, что они заранее изучили место преступления. Прокуратура начала расследование, точная сумма ущерба уточняется.Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыли, полиция продолжает работу.Кроме того:

франция

париж

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

париж лувр ограбление