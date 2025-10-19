https://uz.sputniknews.ru/20251019/v-parije-ograbili-luvr-52826754.html
В Париже ограбили Лувр — что известно к этому часу
Sputnik Узбекистан
Преступникам удалось скрыться. Экс-префект полиции Парижа считает, что они заранее изучили место преступления
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В столице Франции Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры этой страны Рашида Дати.По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, преступники справились всего за семь минут. Они проникли в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку.Пострадавших в ходе ограбления не было. На фоне ограбления музей закрыли.По данным газеты Le Parisien, трое в масках проникли в галерею Аполлона и похитили 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Все они были размещались в витринах, посвященных французским монархам. Преступникам удалось скрыться.Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III Евгении Богарн. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат злоумышленники не тронули.Экс-префект полиции Парижа считает, что они заранее изучили место преступления. Прокуратура начала расследование, точная сумма ущерба уточняется.Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыли, полиция продолжает работу.Кроме того:
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В столице Франции Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры этой страны Рашида Дати.
"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте, рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X.
По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, преступники справились всего за семь минут. Они проникли в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку.
Пострадавших в ходе ограбления не было. На фоне ограбления музей закрыли.
По данным газеты Le Parisien, трое в масках проникли в галерею Аполлона и похитили 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Все они были размещались в витринах, посвященных французским монархам. Преступникам удалось скрыться.
Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III Евгении Богарн. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат злоумышленники не тронули.
Экс-префект полиции Парижа считает, что они заранее изучили место преступления. Прокуратура начала расследование, точная сумма ущерба уточняется.
Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыли, полиция продолжает работу.
эксперты утверждают, что украденные из Лувра драгоценности не смогут выставить на аукционах, исключено также появление похищенных драгоценностей на черном рынке;
также, по мнению экспертов, грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, поскольку профессионалы знают, что попасться на музейном ограблении очень легко.