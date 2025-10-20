https://uz.sputniknews.ru/20251020/baxreyn-2025-uzbekistantsy-zavoevali-dva-zolota-v-pervyy-den-sorevnovaniy-52830621.html
Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали два золота в первый день соревнований
Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали два золота в первый день соревнований
Делегация республики успешно стартовала в соревнованиях по курашу на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 2 золотые медали в первый день III Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025, сообщает НОК. Накануне они приняли участие в соревнованиях по курашу и пенчак силату.В финальных поединках Турсунова одержала уверенную победу над представительницей Кыргызстана, а Йулдошбоев одолел соперника из Ирана.III Азиатские юношеские игры объединили 4 тыс. спортсменов из 45 стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.
Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали два золота в первый день соревнований
Делегация республики успешно стартовала в соревнованиях по курашу на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Узбекистанцы завоевали 2 золотые медали в первый день III Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025, сообщает НОК.
НОК.
Накануне они приняли участие в соревнованиях по курашу и пенчак силату.
“Делегация Узбекистана успешно стартовала на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025. В соревнованиях по курашу Отабек Йулдошбоев (-65 кг) и Дурдона Турсунова (-70 кг) завоевали золотые медали”, — говорится в сообщении.
В финальных поединках Турсунова одержала уверенную победу над представительницей Кыргызстана, а Йулдошбоев одолел соперника из Ирана.
III Азиатские юношеские игры объединили 4 тыс. спортсменов из 45 стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.