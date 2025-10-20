Узбекистан
Нарбаева: Узбекистан продвигает комплексный подход к реализации потенциала женщин
Нарбаева: Узбекистан продвигает комплексный подход к реализации потенциала женщин
Председатель Сената Олий Мажлиса выступила на Форуме женщин-парламентариев в Женеве,
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52835371_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_b6fd27b8a933bcf51806e6df5c9c92d6.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекистан продвигает комплексный подход, направленный на реализацию потенциала женщин, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.Парламентская делегация Узбекистана во главе с Нарбаевой приняла участие в Форуме женщин-парламентариев, прошедшем в столице Швейцарии Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.Тема форума — "Солидарность и вдохновение: поддержка женщин на их пути". Речь шла о повышении политической, социальной и экономической активности женщин.В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса подчеркнула важность расширения прав и возможностей женщин, реализации их потенциала и укрепления межпарламентского сотрудничества.Участники были единодушны во мнении, что поддержка женщин и укрепление их роли в обществе — это не только национальный интерес, но и стратегическая задача на пути к общему прогрессу человечества и достижению мира.
11:58 20.10.2025 (обновлено: 12:07 20.10.2025)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената в Женеве приняла участие в Форуме женщин-парламентариев
Председатель Сената в Женеве приняла участие в Форуме женщин-парламентариев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2025
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Подписаться
Председатель Сената Олий Мажлиса выступила на Форуме женщин-парламентариев в Женеве, проведенном в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекистан продвигает комплексный подход, направленный на реализацию потенциала женщин, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Парламентская делегация Узбекистана во главе с Нарбаевой приняла участие в Форуме женщин-парламентариев, прошедшем в столице Швейцарии Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената в Женеве приняла участие в Форуме женщин-парламентариев
Председатель Сената в Женеве приняла участие в Форуме женщин-парламентариев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2025
Председатель Сената в Женеве приняла участие в Форуме женщин-парламентариев
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Тема форума — "Солидарность и вдохновение: поддержка женщин на их пути". Речь шла о повышении политической, социальной и экономической активности женщин.
В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса подчеркнула важность расширения прав и возможностей женщин, реализации их потенциала и укрепления межпарламентского сотрудничества.
“Отмечалось, что Узбекистан продвигает комплексный подход, направленный на реализацию потенциала женщин. Были высказаны инициативы по укреплению межпарламентского сотрудничества в этом направлении, расширению знаний и лидерских возможностей, а также оказанию практической помощи женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената в Женеве приняла участие в Форуме женщин-парламентариев
Председатель Сената в Женеве приняла участие в Форуме женщин-парламентариев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2025
Председатель Сената в Женеве приняла участие в Форуме женщин-парламентариев
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Участники были единодушны во мнении, что поддержка женщин и укрепление их роли в обществе — это не только национальный интерес, но и стратегическая задача на пути к общему прогрессу человечества и достижению мира.
