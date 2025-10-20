https://uz.sputniknews.ru/20251020/narbayeva-jeneva-forum-jenschiny-52835862.html

Нарбаева: Узбекистан продвигает комплексный подход к реализации потенциала женщин

Председатель Сената Олий Мажлиса выступила на Форуме женщин-парламентариев в Женеве,

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекистан продвигает комплексный подход, направленный на реализацию потенциала женщин, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.Парламентская делегация Узбекистана во главе с Нарбаевой приняла участие в Форуме женщин-парламентариев, прошедшем в столице Швейцарии Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.Тема форума — "Солидарность и вдохновение: поддержка женщин на их пути". Речь шла о повышении политической, социальной и экономической активности женщин.В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса подчеркнула важность расширения прав и возможностей женщин, реализации их потенциала и укрепления межпарламентского сотрудничества.Участники были единодушны во мнении, что поддержка женщин и укрепление их роли в обществе — это не только национальный интерес, но и стратегическая задача на пути к общему прогрессу человечества и достижению мира.

