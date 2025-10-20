Почему саммит России и США проведут в Венгрии — Песков
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном позволят провести саммит Россия – США в Будапеште, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это, конечно, во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Другие заявления Пескова:
Кремль дал всю информацию о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, (состоявшемся 16 октября — прим. ред.), которую хотел;
полномасштабная работа по подготовке нового саммита РФ – США начнется только сейчас;
МИД РФ и Госдеп США проведут работу перед встречей Путина и Трампа.
Пока нет никакой детализации готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России, комментируя возможность участия Владимира Зеленского в саммите между РФ и США в Будапеште.
Москва считает, что необходимо использовать новую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения двусторонних отношений России и Соединенных Штатов Америки;
тема возможности заморозки конфликта РФ и Украины неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов России и США;
позиция России по теме возможности заморозки конфликта с Украиной последовательна, она не меняется;
позиция киевского режима полна противоречий, это не способствует мирному урегулированию конфликта;
Россия продолжает общение с США по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа;
Москва ждет от нового саммита РФ – США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования;
Россия слушает заявления по ракетам Tomahawk в США, ориентируется на них, здесь не может быть каких-то официальных уведомлений.
Россия и США имеют контакты на рабочем, экспертном уровне и возможность обмениваться информацией, сообщил Песков, комментируя заявления в США по возможным поставкам Украине ракет Tomahawk.
Россия выступает за переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), неконструктивная позиция Европы усложняет ситуацию;
у Европы нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления на Иран;
Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях, отношения развиваются динамично.
В Кремле назвали сложной текущую ситуацию со всеобъемлющим документом по иранской ядерной программе.