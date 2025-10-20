https://uz.sputniknews.ru/20251020/pochemu-sammit-rossii-i-ssha-provedut-v-vengrii-52843630.html

Почему саммит России и США проведут в Венгрии — Песков

Почему саммит России и США проведут в Венгрии — Песков

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов

2025-10-20T16:30+0500

2025-10-20T16:30+0500

2025-10-20T16:30+0500

политика

в мире

россия

венгрия

будапешт

сша

владимир путин

дональд трамп

виктор орбан

дмитрий песков

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном позволят провести саммит Россия – США в Будапеште, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:Пока нет никакой детализации готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России, комментируя возможность участия Владимира Зеленского в саммите между РФ и США в Будапеште.Россия и США имеют контакты на рабочем, экспертном уровне и возможность обмениваться информацией, сообщил Песков, комментируя заявления в США по возможным поставкам Украине ракет Tomahawk.В Кремле назвали сложной текущую ситуацию со всеобъемлющим документом по иранской ядерной программе.

россия

венгрия

будапешт

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кремль саммит россия сша венгрия