Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251020/rossiyskie-boytsy-razorvali-oboronu-protivnika-u-novopavlovki-52842315.html
СВО: российские бойцы разорвали оборону противника у Новопавловки
СВО: российские бойцы разорвали оборону противника у Новопавловки
Sputnik Узбекистан
По словам главы ДНР, оборона врага была многоуровневая — минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, а также очень разветвленная сеть подземных ходов
2025-10-20T16:00+0500
2025-10-20T16:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
днр
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c71e9ca9f878378e3389b155ff18fe.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Подразделения Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении ДНР разорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, противник мог бы удерживать оборону на данном участке линии боевого соприкосновения еще долгое время. Но этому препятствовали грамотные действия российской армии.Минобороны РФ информировало об освобождении Новопавловки еще 15 октября. Она являлась одним из главных населенных пунктов в системе обороны ВСУ между Димитровом и Красноармейском, который, в свою очередь, выступает в качестве ключевого узла обороны всей оперативно-стратегической группировки украинских войск "Хортица".
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693281_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65cde254984a6f471b7ee1057cab6746.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия бойцы днр
сво россия бойцы днр

СВО: российские бойцы разорвали оборону противника у Новопавловки

16:00 20.10.2025
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По словам главы ДНР, оборона врага была многоуровневая — минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, а также очень разветвленная сеть подземных ходов.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Подразделения Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении ДНР разорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, противник мог бы удерживать оборону на данном участке линии боевого соприкосновения еще долгое время. Но этому препятствовали грамотные действия российской армии.

"На Красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов. И противник там еще мог очень долго удерживать оборону, если бы не грамотные действия наших подразделений", — отметил Пушилин.

Минобороны РФ информировало об освобождении Новопавловки еще 15 октября. Она являлась одним из главных населенных пунктов в системе обороны ВСУ между Димитровом и Красноармейском, который, в свою очередь, выступает в качестве ключевого узла обороны всей оперативно-стратегической группировки украинских войск "Хортица".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0