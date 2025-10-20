https://uz.sputniknews.ru/20251020/rossiyskie-boytsy-razorvali-oboronu-protivnika-u-novopavlovki-52842315.html
СВО: российские бойцы разорвали оборону противника у Новопавловки
СВО: российские бойцы разорвали оборону противника у Новопавловки
Sputnik Узбекистан
По словам главы ДНР, оборона врага была многоуровневая — минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, а также очень разветвленная сеть подземных ходов
2025-10-20T16:00+0500
2025-10-20T16:00+0500
2025-10-20T16:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
днр
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c71e9ca9f878378e3389b155ff18fe.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Подразделения Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении ДНР разорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, противник мог бы удерживать оборону на данном участке линии боевого соприкосновения еще долгое время. Но этому препятствовали грамотные действия российской армии.Минобороны РФ информировало об освобождении Новопавловки еще 15 октября. Она являлась одним из главных населенных пунктов в системе обороны ВСУ между Димитровом и Красноармейском, который, в свою очередь, выступает в качестве ключевого узла обороны всей оперативно-стратегической группировки украинских войск "Хортица".
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693281_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65cde254984a6f471b7ee1057cab6746.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво россия бойцы днр
СВО: российские бойцы разорвали оборону противника у Новопавловки
По словам главы ДНР, оборона врага была многоуровневая — минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, а также очень разветвленная сеть подземных ходов.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Подразделения Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении ДНР разорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, противник мог бы удерживать оборону на данном участке линии боевого соприкосновения еще долгое время. Но этому препятствовали грамотные действия российской армии.
"На Красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов. И противник там еще мог очень долго удерживать оборону, если бы не грамотные действия наших подразделений", — отметил Пушилин.
Минобороны РФ информировало
об освобождении Новопавловки еще 15 октября. Она являлась одним из главных населенных пунктов в системе обороны ВСУ между Димитровом и Красноармейском, который, в свою очередь, выступает в качестве ключевого узла обороны всей оперативно-стратегической группировки украинских войск "Хортица".