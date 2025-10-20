https://uz.sputniknews.ru/20251020/rossiyskie-boytsy-razorvali-oboronu-protivnika-u-novopavlovki-52842315.html

СВО: российские бойцы разорвали оборону противника у Новопавловки

По словам главы ДНР, оборона врага была многоуровневая — минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, а также очень разветвленная сеть подземных ходов

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Подразделения Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении ДНР разорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, противник мог бы удерживать оборону на данном участке линии боевого соприкосновения еще долгое время. Но этому препятствовали грамотные действия российской армии.Минобороны РФ информировало об освобождении Новопавловки еще 15 октября. Она являлась одним из главных населенных пунктов в системе обороны ВСУ между Димитровом и Красноармейском, который, в свою очередь, выступает в качестве ключевого узла обороны всей оперативно-стратегической группировки украинских войск "Хортица".

