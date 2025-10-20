https://uz.sputniknews.ru/20251020/uzbekistantsy-mejdunarodnyye-avtoperevozki-rossiya-52838382.html

Водители из Узбекистана осуществляют 25% международных автоперевозок в России

Водители из Узбекистана осуществляют 25% международных автоперевозок в России

Агентство миграции при Кабмине республики призвало соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Около 25% международных грузовых автоперевозок в России в текущем году выполняют водители из Узбекистана, но многие не соблюдают миграционные правила. Об этом сообщает пресс-служба Агентства миграции при Кабмине республики.В ведомстве призвали соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования:В агентстве также напомнили о том, что повторные нарушения миграционного законодательства могут привести к запрету на въезд в Россию сроком от 3 до 10 лет.

