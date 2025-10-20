Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251020/uzbekistantsy-mejdunarodnyye-avtoperevozki-rossiya-52838382.html
Водители из Узбекистана осуществляют 25% международных автоперевозок в России
Водители из Узбекистана осуществляют 25% международных автоперевозок в России
Sputnik Узбекистан
Агентство миграции при Кабмине республики призвало соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования
2025-10-20T13:08+0500
2025-10-20T13:08+0500
узбекистанцы
россия
грузоперевозки
транспорт
миграционное законодательство россии
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45810876_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_4d5d26b1c711feaa6cba008a76af4779.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Около 25% международных грузовых автоперевозок в России в текущем году выполняют водители из Узбекистана, но многие не соблюдают миграционные правила. Об этом сообщает пресс-служба Агентства миграции при Кабмине республики.В ведомстве призвали соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования:В агентстве также напомнили о том, что повторные нарушения миграционного законодательства могут привести к запрету на въезд в Россию сроком от 3 до 10 лет.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45810876_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_6bafdc07ec16c85718c52a56ada6289c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
международные автоперевозки узбекистанцы россия
международные автоперевозки узбекистанцы россия

Водители из Узбекистана осуществляют 25% международных автоперевозок в России

13:08 20.10.2025
© iStock \ MarioGutiФуры едут по автомагистрали
Фуры едут по автомагистрали - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2025
© iStock \ MarioGuti
Подписаться
Агентство миграции при Кабмине республики призвало соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Около 25% международных грузовых автоперевозок в России в текущем году выполняют водители из Узбекистана, но многие не соблюдают миграционные правила. Об этом сообщает пресс-служба Агентства миграции при Кабмине республики.

"По состоянию на 2025 год около 25% международных автогрузоперевозок в России выполняются водителями из Узбекистана. Однако из-за несоблюдения миграционных правил многие граждане попадают в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования:
при пересечении границы правильно и точно заполнять миграционную карту (в графе "цель въезда" указывать не "туризм", а "служебная" или "транзит");
в случае поломки транспортного средства или иных форс-мажорных обстоятельств обязательно получить официальный акт или справку, подтверждающую данный факт.
"Если ошибка уже допущена, необходимо незамедлительно обратиться с письменным заявлением в органы МВД РФ (ГУВМ МВД РФ)", — говорится в сообщении.
В агентстве также напомнили о том, что повторные нарушения миграционного законодательства могут привести к запрету на въезд в Россию сроком от 3 до 10 лет.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0