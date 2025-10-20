https://uz.sputniknews.ru/20251020/uzbekistantsy-mejdunarodnyye-avtoperevozki-rossiya-52838382.html
Водители из Узбекистана осуществляют 25% международных автоперевозок в России
Водители из Узбекистана осуществляют 25% международных автоперевозок в России
Агентство миграции при Кабмине республики призвало соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Около 25% международных грузовых автоперевозок в России в текущем году выполняют водители из Узбекистана, но многие не соблюдают миграционные правила. Об этом сообщает пресс-служба Агентства миграции при Кабмине республики.В ведомстве призвали соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования:В агентстве также напомнили о том, что повторные нарушения миграционного законодательства могут привести к запрету на въезд в Россию сроком от 3 до 10 лет.
Водители из Узбекистана осуществляют 25% международных автоперевозок в России
Агентство миграции при Кабмине республики призвало соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Около 25% международных грузовых автоперевозок в России в текущем году выполняют водители из Узбекистана, но многие не соблюдают миграционные правила. Об этом сообщает
пресс-служба Агентства миграции при Кабмине республики.
"По состоянию на 2025 год около 25% международных автогрузоперевозок в России выполняются водителями из Узбекистана. Однако из-за несоблюдения миграционных правил многие граждане попадают в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали соотечественников, работающих водителями грузового транспорта в РФ, строго соблюдать все миграционные требования:
при пересечении границы правильно и точно заполнять миграционную карту (в графе "цель въезда" указывать не "туризм", а "служебная" или "транзит");
в случае поломки транспортного средства или иных форс-мажорных обстоятельств обязательно получить официальный акт или справку, подтверждающую данный факт.
"Если ошибка уже допущена, необходимо незамедлительно обратиться с письменным заявлением в органы МВД РФ (ГУВМ МВД РФ)", — говорится в сообщении.
В агентстве также напомнили о том, что повторные нарушения миграционного законодательства могут привести к запрету на въезд в Россию сроком от 3 до 10 лет.