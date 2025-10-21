https://uz.sputniknews.ru/20251021/eaeu-vnedreniye-navigatsionnyx-plomb-52869042.html

Какие плюсы получат перевозчики от внедрения навигационных пломб в ЕАЭС

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК выступил на пресс-конференции в штаб-квартире комиссии

2025-10-21T16:06+0500

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Плюсы, которые получат перевозчики от внедрения навигационных пломб в ЕАЭС, перечислил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов на пресс-конференции в штаб-квартире комиссии.Он отметил, что применение навигационных пломб повысит уровень доверия между контролирующими органами и перевозчиками.Кроме того,Напомним, что ранее Коллегия ЕЭК приняла решение о введении отслеживания перевозок в соответствии с Соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Решение вступит в силу с 1 февраля 2026-го.

