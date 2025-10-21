Какие плюсы получат перевозчики от внедрения навигационных пломб в ЕАЭС
16:06 21.10.2025 (обновлено: 16:10 21.10.2025)
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК выступил на пресс-конференции в штаб-квартире комиссии.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Плюсы, которые получат перевозчики от внедрения навигационных пломб в ЕАЭС, перечислил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов на пресс-конференции в штаб-квартире комиссии.
Пресс-конференция в штаб-квартире ЕЭК
Он отметил, что применение навигационных пломб повысит уровень доверия между контролирующими органами и перевозчиками.
навигационные пломбы позволят обеспечить сохранность товаров, поскольку в случае любых нештатных ситуаций в пути следования, сигнал будет незамедлительно поступать контролирующим органам для предотвращения возможных негативных последствий;
сейчас для отдельных категорий товаров (табак и алкоголь), помещенных под экспортную процедуру, требуется дополнительно размещать их под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозок по таможенной территории Союза. С введением отслеживания перевозок с 11 февраля 2026 года данное требование утратит силу.
"Полагаем, что применение навигационных пломб будет учитываться при заключении договора страхования перевозки: при наличии пломбы тариф будет ниже", — также сказал министр.
Напомним, что ранее Коллегия ЕЭК приняла решение о введении отслеживания перевозок в соответствии с Соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Решение вступит в силу с 1 февраля 2026-го.