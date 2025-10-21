Узбекистан
В Ташкенте дали старт второму этапу проекта "IT-Park" стоимостью $150 млн
В Ташкенте дали старт второму этапу проекта "IT-Park" стоимостью $150 млн
Данный комплекс станет современным "Хабом искусственного интеллекта", основанным на передовых технологиях, инновациях и знаниях
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт реализации второго этапа проекта "IT-Park" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства. Два года назад в рамках первого этапа за счет $200 млн инвестиций на площади около 4 гектаров построили шесть офисных зданий высотой 20–25 этажей и современный конгресс-холл. В IT-парке есть все условия для работы специалистов и поддержки перспективных стартапов: здесь действуют программы инкубации и акселерации, успешно реализуют проекты в IT-сфере, финтеха, логистики, электронной коммерции, онлайн-образования, биотехнологий и других направлений. В соответствии с проектом территорию IT-Park расширят в 1,5 раза. В партнерстве с саудовской компанией Data Volt здесь построят дата-центр мощностью 12 мегаватт и стоимостью $150 млн. На следующих этапах планируют инвестировать дополнительно $3 млрд и довести общую мощность до 500 мегаватт. Кроме того, на этой территории возведут шесть зданий, включая Центр искусственного интеллекта, Центр космоса и технологий будущего, два 20-этажных офисных здания, а также сервисный и торговый центры. В результате данный комплекс станет современным "Хабом искусственного интеллекта", основанным на передовых технологиях, инновациях и знаниях. Президент заложил капсулу в основание второго этапа проекта "IT-Park" и дал официальный старт строительству.
В Ташкенте дали старт второму этапу проекта "IT-Park" стоимостью $150 млн

15:05 21.10.2025 (обновлено: 17:08 21.10.2025)
Данный комплекс станет современным "Хабом искусственного интеллекта", основанным на передовых технологиях, инновациях и знаниях.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт реализации второго этапа проекта "IT-Park" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.
Два года назад в рамках первого этапа за счет $200 млн инвестиций на площади около 4 гектаров построили шесть офисных зданий высотой 20–25 этажей и современный конгресс-холл.
В IT-парке есть все условия для работы специалистов и поддержки перспективных стартапов: здесь действуют программы инкубации и акселерации, успешно реализуют проекты в IT-сфере, финтеха, логистики, электронной коммерции, онлайн-образования, биотехнологий и других направлений.
В настоящее время число резидентов IT-Park достигло 3 200 компаний, в которых работают свыше 14 тыс. специалистов.
В прошлом году объем оказанных резидентами услуг составил $1,6 млрд, а по итогам текущего года этот показатель, как ожидают, преодолеет отметку в $2,5 млрд.
Объем экспорта услуг впервые должен превысить рубеж в $1 млрд.
"Согласно Стратегии "Узбекистан – 2030", планируется обеспечить более 300 тысяч молодых людей высокооплачиваемыми рабочими местами в сфере информационных технологий. По оценкам зарубежных экспертов, потенциал Узбекистана только в области искусственного интеллекта оценивается в 10 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
В соответствии с проектом территорию IT-Park расширят в 1,5 раза. В партнерстве с саудовской компанией Data Volt здесь построят дата-центр мощностью 12 мегаватт и стоимостью $150 млн. На следующих этапах планируют инвестировать дополнительно $3 млрд и довести общую мощность до 500 мегаватт.
Кроме того, на этой территории возведут шесть зданий, включая Центр искусственного интеллекта, Центр космоса и технологий будущего, два 20-этажных офисных здания, а также сервисный и торговый центры.
В результате данный комплекс станет современным "Хабом искусственного интеллекта", основанным на передовых технологиях, инновациях и знаниях.
"Уверен, что эта крупная инициатива, старт которой мы даем сегодня, внесет достойный вклад в достижение поставленных масштабных целей и дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и иностранными инвесторами", — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент заложил капсулу в основание второго этапа проекта "IT-Park" и дал официальный старт строительству.
