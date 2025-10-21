https://uz.sputniknews.ru/20251021/mirziyoev-dal-start-vtoromu-etapu-proekta-it-park-stoimostyu-150-mln-52867726.html

В Ташкенте дали старт второму этапу проекта "IT-Park" стоимостью $150 млн

В Ташкенте дали старт второму этапу проекта "IT-Park" стоимостью $150 млн

Sputnik Узбекистан

Данный комплекс станет современным "Хабом искусственного интеллекта", основанным на передовых технологиях, инновациях и знаниях

2025-10-21T15:05+0500

2025-10-21T15:05+0500

2025-10-21T17:08+0500

узбекистан

ташкент

инвестиции

проект

мирзо-улугбекский район

it park uzbekistan

строительство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52866403_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3a58bcaf2252b318ed1dc0f94c1de868.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт реализации второго этапа проекта "IT-Park" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства. Два года назад в рамках первого этапа за счет $200 млн инвестиций на площади около 4 гектаров построили шесть офисных зданий высотой 20–25 этажей и современный конгресс-холл. В IT-парке есть все условия для работы специалистов и поддержки перспективных стартапов: здесь действуют программы инкубации и акселерации, успешно реализуют проекты в IT-сфере, финтеха, логистики, электронной коммерции, онлайн-образования, биотехнологий и других направлений. В соответствии с проектом территорию IT-Park расширят в 1,5 раза. В партнерстве с саудовской компанией Data Volt здесь построят дата-центр мощностью 12 мегаватт и стоимостью $150 млн. На следующих этапах планируют инвестировать дополнительно $3 млрд и довести общую мощность до 500 мегаватт. Кроме того, на этой территории возведут шесть зданий, включая Центр искусственного интеллекта, Центр космоса и технологий будущего, два 20-этажных офисных здания, а также сервисный и торговый центры. В результате данный комплекс станет современным "Хабом искусственного интеллекта", основанным на передовых технологиях, инновациях и знаниях. Президент заложил капсулу в основание второго этапа проекта "IT-Park" и дал официальный старт строительству.

узбекистан

ташкент

мирзо-улугбекский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, инвестиции, проект, мирзо-улугбекский район, it park uzbekistan, строительство