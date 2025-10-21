https://uz.sputniknews.ru/20251021/moskva-festival-narody-rossii-i-sng-52865979.html

В столице РФ впервые пройдет фестиваль "Народы России и СНГ" — что в программе

Масштабное мероприятие приурочили к Дню народного единства, который отмечают в России 4 ноября. Оно состоится сразу на трех площадках российской столицы и объединит в себе деловую, просветительскую и культурную составляющие

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ.Масштабное мероприятие приурочили к Дню народного единства, который отмечают в России 4 ноября.Оно пройдет сразу на трех площадках российской столицы с 31 октября по 5 ноября и объединит в себе деловую, просветительскую и культурную составляющие.Фестиваль стартует с заседания, которое начнется с выступления секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Локация — Центр международной торговли.Программу продолжит VI Всероссийский форум "Народы России", включающий четыре секции. Участники обсудят традиционные духовно-нравственные ценности и актуальные вопросы информационного противодействия деструктивным идеям, связанные с международными отношениями, содействие адаптации иностранных граждан и защиту исторической памяти народов России и СНГ.В деловой программе форума также Всероссийский семинар-совещание и Стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики, с участием глав органов власти российских регионов.1 ноября пройдет" Большой этнографический диктант" — юбилейная X всероссийская просветительская акция, которую организуют на всех континентах, включая Антарктиду, на более, чем 50 площадках в 40 странах.Его проведет российский актер и телеведущий Валдис Пельш. В честь Года защитника Отечества в диктант впервые включат вопросы, связанные с СВО.Деловая программа фестиваля объединит ведущих кинематографистов из шести стран СНГ и более 15 регионов России. В ходе пленарной сессии "Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ" они обсудят развитие киноиндустрии, совместные кинопроекты и вопросы патриотического воспитания.Параллельно с кинопоказами пройдут сессии с участием лекторов Российского общества "Знание", Русского географического общества, медийных личностей и популярных блогеров.Цикл мероприятий "Медиасреда в России и СНГ" поможет раскрыть тему культурной дипломатии в международных проектах, изучить опыт продвижения культуры и традиций регионов с использованием современных медиаканалов.Ключевым мероприятием культурной программы станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", которая пройдет 4 ноября в Национальном центре "Россия".Выставочная программа объединит там же фотовыставку победителей Всероссийского фотоконкурса "Знание.Россия – Народы России", фотовыставки Русского географического общества "Самая красивая страна" и "Народы России", интерактивную экспозицию "Путешествие по России", а также VR кинотеатр Русского географического общества.Кроме того, под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября во всех регионах РФ пройдут более 300 открытых лекций для всех желающих на тему "Сила единства: как многообразие народов России формирует крепкое общество".5 ноября состоится XIII встреча секретарей Советов Безопасности государств-участников СНГ. На ней подведут итоги фестиваля.Организатор фестиваля, при координации аппарата Совбеза РФ, администрации президента РФ и МИД России, — Федеральное агентство по делам национальностей с участием Минкультуры России, Россотрудничества, правительства Москвы, Российского общества "Знание", Русского географического общества и других ведомств.

