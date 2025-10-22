https://uz.sputniknews.ru/20251022/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-52888577.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

РУз осуществляет торговые отношения с 206 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея

По данным Национального комитета по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе – сентябре 2025 года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $59,8 млрд.Объем экспорта из республики по итогам прошедших 9 месяцев увеличился на 33,3% (до $26,684 млрд), импорта — на 15,6% (до $33,111 млрд). Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $6,4 млрд против $8,6 млрд в 2024-м.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 206 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея. Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

