https://uz.sputniknews.ru/20251022/kompaniya-iz-ivanovo-postroit-tekstilnuyu-fabriku-v-namanganskoy-oblasti-52889676.html

За $50 млн: компания из Иваново построит текстильную фабрику в Наманганской области

За $50 млн: компания из Иваново построит текстильную фабрику в Наманганской области

Sputnik Узбекистан

Ранее эта российская компания уже профинансировала строительство двух текстильных предприятий в регионе. После появления третьей фабрики в Наманганской области будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, а объем экспорта достигнет $35 – 40 млн.

2025-10-22T14:20+0500

2025-10-22T14:20+0500

2025-10-22T14:29+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

наманганская область

иваново

проект

строительство

текстильная фабрика

инвестиции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Компания из российского города Иваново построит в Наманганской области текстильную фабрику за $50 млн. В ходе поездки в Иваново узбекская сторона встретилась руководителем компании "ОТК Производство" Артуром Аракеляном. Ранее эта компания уже вложила $40 млн в создание двух текстильных предприятий под брендом "Runamtex" в Наманганской области. Фабрики успешно работают, ежемесячно экспортируя продукцию на $2–3 млн. Кроме того, хокимият Наманганской области подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ивановской области. Документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Российский регион также намерен наладить взаимодействие с Навоийской областью. Цель подписанного Меморандума о взаимопонимании — установить взаимовыгодные связи и стимулировать контакты деловых кругов. По итогам 2024 года на долю Узбекистана приходилось более 30% внешнеторгового оборота Ивановской области.

узбекистан

россия

наманганская область

иваново

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

компания иваново текстиль фабрика строительство наманганская область