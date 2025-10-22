https://uz.sputniknews.ru/20251022/kompaniya-iz-ivanovo-postroit-tekstilnuyu-fabriku-v-namanganskoy-oblasti-52889676.html
За $50 млн: компания из Иваново построит текстильную фабрику в Наманганской области
Ранее эта российская компания уже профинансировала строительство двух текстильных предприятий в регионе. После появления третьей фабрики в Наманганской области будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, а объем экспорта достигнет $35 – 40 млн.
Ранее эта российская компания уже профинансировала строительство двух текстильных предприятий в регионе. После появления третьей фабрики в Наманганской области будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, а объем экспорта достигнет $35–40 млн.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Компания из российского города Иваново построит
в Наманганской области текстильную фабрику за $50 млн.
В ходе поездки в Иваново узбекская сторона встретилась руководителем компании "ОТК Производство" Артуром Аракеляном.
Ранее эта компания уже вложила $40 млн в создание двух текстильных предприятий под брендом "Runamtex" в Наманганской области. Фабрики успешно работают, ежемесячно экспортируя продукцию на $2–3 млн.
"Достигнута договоренность о строительстве третьей крупной текстильной фабрики в Туракурганском районе. Новый проект предусматривает прямые иностранные инвестиции в размере 50 млн. долларов. После завершения строительства третьей фабрики в регионе будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест, а объем экспорта достигнет 35–40 млн долларов в год", — говорится в сообщении.
Кроме того, хокимият Наманганской области подписал
соглашение о сотрудничестве с правительством Ивановской области.
Документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
Российский регион также намерен наладить взаимодействие с Навоийской областью. Цель подписанного Меморандума о взаимопонимании — установить взаимовыгодные связи и стимулировать контакты деловых кругов.
По итогам 2024 года на долю Узбекистана приходилось более 30% внешнеторгового оборота Ивановской области.