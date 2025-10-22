https://uz.sputniknews.ru/20251022/podmoskove-ii-sovet-regionov-rossii-i-uzbekistana-52887364.html

В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана — видео

Совет регионов — это ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Форум 2025 года – уже второй по счету

В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана.Совет регионов — это ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Нынешний форум – уже второй по счету.Организаторы — Минэкономразвития РФ, МИПТ Узбекистана, а также Правительство Московской области.Российскую делегацию возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров.В нее входят главы 17 регионов — Московской области, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Карелия, Чувашия, Архангельской, Астраханской, Ивановской, Иркутской, Кировской областей, Красноярского края, Новосибирской, Омской, Пензенской, Самарской, Томской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.Во главе делегации Узбекистана — заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, в составе — главы всех регионов республики.В программе — комплекс мероприятий, направленных на развитие российско-узбекского взаимодействия.В рамках форума организованы:

