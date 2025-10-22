https://uz.sputniknews.ru/20251022/podmoskove-ii-sovet-regionov-rossii-i-uzbekistana-52887364.html
В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана — видео
В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
Совет регионов — это ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Форум 2025 года – уже второй по счету
2025-10-22T13:08+0500
2025-10-22T13:08+0500
2025-10-22T14:59+0500
подмосковье
россия
узбекистан
сотрудничество
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52887621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fbbb35bbafaa2a7f004043a6f9e4232.jpg
В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана.Совет регионов — это ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Нынешний форум – уже второй по счету.Организаторы — Минэкономразвития РФ, МИПТ Узбекистана, а также Правительство Московской области.Российскую делегацию возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров.В нее входят главы 17 регионов — Московской области, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Карелия, Чувашия, Архангельской, Астраханской, Ивановской, Иркутской, Кировской областей, Красноярского края, Новосибирской, Омской, Пензенской, Самарской, Томской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.Во главе делегации Узбекистана — заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, в составе — главы всех регионов республики.В программе — комплекс мероприятий, направленных на развитие российско-узбекского взаимодействия.В рамках форума организованы:
подмосковье
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52887621_464:0:1904:1080_1920x0_80_0_0_fa949b1cce8121847dc7cd3d2835467b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия узбекистан совет регионов подмосковье
россия узбекистан совет регионов подмосковье
В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана — видео
13:08 22.10.2025 (обновлено: 14:59 22.10.2025)
Совет регионов — это ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Форум 2025 года — уже второй по счету.
В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана.
Совет регионов — это ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Нынешний форум – уже второй по счету.
Организаторы — Минэкономразвития РФ, МИПТ Узбекистана, а также Правительство Московской области.
Российскую делегацию возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров.
В нее входят главы 17 регионов — Московской области, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Карелия, Чувашия, Архангельской, Астраханской, Ивановской, Иркутской, Кировской областей, Красноярского края, Новосибирской, Омской, Пензенской, Самарской, Томской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Во главе делегации Узбекистана — заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, в составе — главы всех регионов республики.
В программе — комплекс мероприятий, направленных на развитие российско-узбекского взаимодействия.
В рамках форума организованы:
11-е совместное заседание Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов, где рассматривают пути расширения и развития бизнес-партнерства;
пленарное заседание Совета;
тематические панельные сессии по ключевым направлениям сотрудничества, включая перспективы электронной торговли, инвестиции в промышленность, координацию в сфере транспорта и логистики, реализацию энергетических проектов и взаимодействие в агропромышленном комплексе.