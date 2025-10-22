https://uz.sputniknews.ru/20251022/svo-kupyanskaya-bitva-blizka-k-zaversheniyu-52880716.html

СВО: Купянская битва близка к завершению

Российские войска уверенно развивают успех на Харьковском направлении СВО, и на семьдесят процентов освободили от противника город Купянск – крупнейший укрепрайон ВСУ, важнейший логистический центр на пересечении нескольких автомагистралей и железных дорог

Купянская битва близка к завершению. На Харьковском направлении за минувшие сутки группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и боевой технике четырех бригад ВСУ (десантно-штурмовой, двух механизированных, теробороны) в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Грушевка, Богуславка. По информации Минобороны РФ, высокая наступательная активность в районе Купянска стабильна. Тяжелое положение украинских войск безусловно.Киев публично признает "крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города". И все же, через Купянск проходят маршруты снабжения многотысячной группировки ВСУ на левом берегу Оскола. Контроль над этим городом — ключ к значительному участку фронта и всей восточной части Харьковской области.Освобождение Купянска открывает путь на Чугуев — промышленный пригород Харькова, средоточие предприятий украинского ВПК. Поэтому противник отчаянно пытается удержать позиции в юго-восточных кварталах Купянска, стягивает доступные резервы, натовских "добровольцев".Ближайшие дни решат судьбу "купянской фортеции", гарнизон ВСУ обречен.На Харьковском направлении российские войска 20-21 октября продвинулись также западнее Кисловки, нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. За неделю в регионе освобождены три населенных пункта — Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное.Сентябрьские потери украинской армии в Харьковской области — 17 тыс. убитыми и ранеными. Одним ударом "Искандера" 20 октября здесь ликвидированы сразу 600 наемников ВСУ из Франции и Польши.Группировка войск "Север" продолжает формировать зону безопасности в приграничной полосе на территории Харьковской области. Кроме того, подразделения "северян" успешно продвигаются в южной части Волчанска.Ключ к миру — безопасность РоссииНевзирая на материальные потери и возмущенные вопли европейских вассалов, американский президент Дональд Трамп намерен прагматично завершить конфликт с Россией, а не ядерно-феерично вернуть утраченные в войне территории марионеточному киевскому режиму. Кровавый лицедей Зеленский и его западноевропейские покровители требуют "Томагавков", не понимая, насколько они выпали из реальности: "Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке".После "откровенной" встречи в Белом доме (17 октября) Зеленский заявил о готовности присоединиться к переговорам президентов РФ и США в Будапеште, однако его никто туда не позвал. Британский министр обороны Джон Хили заявил, что европейские войска "готовы к отправке" на Украину в ближайшие недели, если Дональд Трамп и Владимир Путин договорятся о прекращении огня. Поразительно заблуждение украинских бандеровцев и европейской "коалиции желающих", будто бы хвост может вилять собакой.Американская деловая газета TheWall Street Journal 21 октября констатировала: "Киеву теперь не на что надеяться… Силы Москвы неуклонно продвигаются вперед". Для Киева наступили темные времена, а для ВСУ, по мнению аналитиков журнала Military Watch, и вовсе "отверзлись врата ада". Причем на всей 1250-км линии фронта и в глубоком оперативном тылу.Британский консервативный журнал TheSpectator20 октября с сожалением опубликовал "общепринятый" в Вашингтоне дискурс: "Украина проигрывает войну и должна капитулировать или быть уничтоженной", ведь "у Путина есть законные основания полагать, что русскоязычные регионы Украины по праву принадлежат России".The Spectator подчеркивает: стратегические цели Кремля имеют мало общего с обретением новых территорий, для России важнее нейтральный статус Украины, отмена антирусских законов, ограничения для ВСУ — сплошная "демилитаризованная зона". Разумеется, Москва достигнет этих целей дипломатическими или военными средствами. Бандеровцы в формулу мирного сосуществования не входят. Очищение русской земли от бандеровцев – историческая задача Владимира Путина.Экс-начальник чешской военной разведки генерал Андор Шандор сегодня заявил: "Украина проиграла, ее армия небоеспособна, однако на Западе до сих пор выдают желаемое за действительное, и не готовы признать поражение Украины… Зеленский и западноевропейские лидеры просто не понимают реальности… Логика жестокой силы войны такова, что побеждает сильнейший".В прокси-войне с Россией блок НАТО безусловно проиграл, это новая реальность. Поэтому репарации (в той или иной форме) платить будет совсем не Россия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

