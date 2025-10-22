https://uz.sputniknews.ru/20251022/tashkent-rejisserskaya-laboratoriya-rossiya-52893018.html

Можно дерзать: в Ташкенте проходит Режиссерская лаборатория под эгидой СТД России

Три российских режиссера ставят с ташкентцами отрывки из трех спектаклей. Лучший из эскизов станет полноценной постановкой и войдет в репертуар Русского драмтеатра

узбекистан

россия

сотрудничество

театр

лаборатория

режиссер

спектакль

культура

искусство

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Государственном академическом русском драматическом театре (ГАРДТ) Узбекистана при поддержке Союза театральных деятелей (СТД) России с 20 октября проходит Режиссерская лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба театра.Три российских режиссера ставят с ташкентскими актерами отрывки из трех спектаклей.Однако лучший — это не всегда единственный. По словам режиссера Артура Сахарова, бывают случаи, когда полноценную сценическую жизнь получают сразу несколько эскизов.Для Сахарова — это уже пятая Лаборатория. В Ташкенте он ставит отрывок из трагикомедии Томаса Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы". Выбор произведения объясняет тем, что на ташкентской сцене идет "Гамлет", а новая работа станет альтернативным вариантом классической шекспировской пьесы.По его мнению, такая лаборатория очень полезна для артистов и театра, ведь в короткие сроки им нужно показать весомый результат.Такого же мнения придерживается руководитель Центра поддержки русских театров за рубежом СТД РФ Константин Горин. Поскольку в здании ГАРДТ Узбекистана около двух лет идет ремонт, Режиссерская лаборатория является хорошей возможностью для актеров погрузиться в полноценный творческий процесс.Но даже во время ремонта в театре идут репетиции спектаклей "Мещанин во дворянстве" Мольера и "С любимыми не расставайтесь" Володина. По завершении лаборатории работу над ними продолжат.Помимо постановки Сахарова, труппа ГАРДТ репетирует с режиссерами Софьей Овсянниковой и Александрой Кохан "Вий" Гоголя и "Записки юного врача" Булгакова.

