Можно дерзать: в Ташкенте проходит Режиссерская лаборатория под эгидой СТД России
© Пресс-служба ГАРДТ УзбекистанаВ Ташкенте проходит Режиссерская лаборатория под эгидой СТД России
© Пресс-служба ГАРДТ Узбекистана
Подписаться
Три российских режиссера ставят с ташкентцами отрывки из трех спектаклей. Лучший из эскизов станет полноценной постановкой и войдет в репертуар Русского драмтеатра.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Государственном академическом русском драматическом театре (ГАРДТ) Узбекистана при поддержке Союза театральных деятелей (СТД) России с 20 октября проходит Режиссерская лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба театра.
© Пресс-служба ГАРДТ УзбекистанаВ Ташкенте проходит Режиссерская лаборатория под эгидой СТД России
В Ташкенте проходит Режиссерская лаборатория под эгидой СТД России
© Пресс-служба ГАРДТ Узбекистана
Три российских режиссера ставят с ташкентскими актерами отрывки из трех спектаклей.
"Эта творческая работа продлится около недели, и за этот короткий срок будут подготовлены эскизы, лучший из которых впоследствии станет полноценным спектаклем и войдет в репертуар Русского драмтеатра", — говорится в сообщении.
Однако лучший — это не всегда единственный. По словам режиссера Артура Сахарова, бывают случаи, когда полноценную сценическую жизнь получают сразу несколько эскизов.
Для Сахарова — это уже пятая Лаборатория. В Ташкенте он ставит отрывок из трагикомедии Томаса Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы". Выбор произведения объясняет тем, что на ташкентской сцене идет "Гамлет", а новая работа станет альтернативным вариантом классической шекспировской пьесы.
"Это скорее такой альтернативный взгляд на классическое произведение Уильяма Шекспира. В репертуаре театра есть "Гамлет" и было бы любопытно посмотреть, так сказать, продолжение, при этом через такой нестандартный постмодернистский взгляд. Том Стоппард — он наш современник и его пьеса — это очень вкусный текст со своим интеллектуальным юмором, где есть какая-то мультижанровость. Именно такой материал, на мой взгляд, во-первых, очень позволяет выявлять артистов. Эта трагикомедия — редкий материал, и мне кажется, большинство боится даже к нему притрагиваться. И вот в Лаборатории, как в рамках эскиза, можно дерзать", — пояснил режиссер.
По его мнению, такая лаборатория очень полезна для артистов и театра, ведь в короткие сроки им нужно показать весомый результат.
Такого же мнения придерживается руководитель Центра поддержки русских театров за рубежом СТД РФ Константин Горин. Поскольку в здании ГАРДТ Узбекистана около двух лет идет ремонт, Режиссерская лаборатория является хорошей возможностью для актеров погрузиться в полноценный творческий процесс.
Но даже во время ремонта в театре идут репетиции спектаклей "Мещанин во дворянстве" Мольера и "С любимыми не расставайтесь" Володина. По завершении лаборатории работу над ними продолжат.
"Сотрудничество Союза театральных деятелей России с Государственным академическим русским драматическим театром Узбекистана будет обязательно продолжено. По итогам Режиссерской лаборатории в 2026 году будет выпущен полноценный спектакль. До этого мы уже командировали сюда наших российских специалистов по ведущим театральным направлениям, таким как актерское мастерство, сценическая речь и так далее", — сказал Константин Горин.
Помимо постановки Сахарова, труппа ГАРДТ репетирует с режиссерами Софьей Овсянниковой и Александрой Кохан "Вий" Гоголя и "Записки юного врача" Булгакова.
"Театр в целом — это живая энергия, которую формирует команда создателей с теми людьми, которые придут смотреть. Поэтому театр так нужен людям — потому что здесь создается такое соприкосновение душ, возможность сопереживать героям, прикоснуться к ним и как-то ассоциировать это с собой", — подчеркнула Кохан.
© Пресс-служба ГАРДТ УзбекистанаВ Ташкенте проходит Режиссерская лаборатория под эгидой СТД России
В Ташкенте проходит Режиссерская лаборатория под эгидой СТД России
© Пресс-служба ГАРДТ Узбекистана