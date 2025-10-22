https://uz.sputniknews.ru/20251022/xodjayev-vystupleniye-sovet-regionov-rossiya-uzbekistan-52896036.html

Жамшид Ходжаев: Ключ к решению стратегических задач Узбекистана и России — в регионах

Заместитель премьер-министра Узбекистана выступил на втором заседании Совета регионов в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ключ к решению стратегических задач, стоящих перед Узбекистаном и Россией, находится в регионах. Об этом заявил заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев в своем выступлении на втором заседании Совета регионов в Подмосковье.Ходжаев зачитал приветствие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам форума. В нем глава республики отметил, что регионы должны стать главными драйверами практического сотрудничества двух стран и обозначил основные приоритеты межрегионального взаимодействия. Это сохранение положительной динамики взаимной торговли, углубление промышленной кооперации, укрепление гуманитарных связей, развитие взаимного туризма.Жамшид Ходжаев отметил, что на сегодняшний день налажены постоянные дружественные связи между 14 регионами Узбекистана и более чем 50 субъектами России, а совместный межрегиональный портфель уже превысил 200 проектов.Другие заявления заместителя премьер-министра Узбекистана:В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана — ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Организаторы — Минэкономразвития РФ, МИПТ Узбекистана, а также Правительство Московской области.

