Жамшид Ходжаев: Ключ к решению стратегических задач Узбекистана и России — в регионах
16:39 22.10.2025 (обновлено: 17:06 22.10.2025)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФорум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани
© Sputnik / Максим Богодвид/
Подписаться
Заместитель премьер-министра Узбекистана выступил на втором заседании Совета регионов в Подмосковье.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ключ к решению стратегических задач, стоящих перед Узбекистаном и Россией, находится в регионах. Об этом заявил заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев в своем выступлении на втором заседании Совета регионов в Подмосковье.
Ходжаев зачитал приветствие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам форума. В нем глава республики отметил, что регионы должны стать главными драйверами практического сотрудничества двух стран и обозначил основные приоритеты межрегионального взаимодействия. Это сохранение положительной динамики взаимной торговли, углубление промышленной кооперации, укрепление гуманитарных связей, развитие взаимного туризма.
"Мы будем содействовать реализации всех инициатив, направленных на развитие сотрудничества регионов, укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", — говорится в приветственном слове узбекского лидера.
Жамшид Ходжаев отметил, что на сегодняшний день налажены постоянные дружественные связи между 14 регионами Узбекистана и более чем 50 субъектами России, а совместный межрегиональный портфель уже превысил 200 проектов.
Другие заявления заместителя премьер-министра Узбекистана:
за последние 8 лет товарооборот Узбекистана и России вырос почти в 3 раза и по итогам 2024 года уже превысил $11 млрд;
"При этом качественно меняется структура взаимных поставок — прежде всего за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. В этой связи важно активизировать совместную работу по развитию электронной торговли путем устранения излишних ограничений и внедрения единых стандартов", — сказал он.
важно до конца года завершить подготовительные процедуры по запуску совместного инвестфонда России и Узбекистана, который послужит ускорению совместных проектов;
регионы наших стран располагают значительным потенциалом для дальнейшего расширения сотрудничества. Для этого есть все возможности. В активе РУз и РФ серьезные производственные, технологические и кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития;
сельхозпредприятия и агрокластеры Узбекистана заинтересованы в совместном создании и развитии агрораспределительных центров в РФ;
в 15 филиалах российских вузов в Узбекистане обучаются около 7,5 тыс. узбекских студентов;
ключевой приоритет — внедрение дуального образования для подготовки востребованных инженеров и техников;
"Предлагаем совместно проработать запуск дуальных программ, определить приоритетные направления подготовки и согласовать модели практики на предприятиях", — добавил Ходжаев.
в 2018 году Узбекистан посетили около 380 тыс. российских туристов, тогда как за январь – сентябрь этого года — уже свыше 750 тыс. Рост колоссальный. Нам необходимо продолжать совместную работу по улучшению сервиса, продвижению турмаршрутов и упрощению процедур поездок.
В Подмосковье проходит II Совет регионов России и Узбекистана — ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Организаторы — Минэкономразвития РФ, МИПТ Узбекистана, а также Правительство Московской области.