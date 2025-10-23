https://uz.sputniknews.ru/20251023/automechanika-tashkent-2025-tsentr-prityajeniya-mirovogo-avtoproma-52913174.html

Automechanika Tashkent 2025: центр притяжения мирового автопрома

На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan открылась международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Tashkent 2025

На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan открылась международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Tashkent 2025.Масштабное мероприятие собрало ведущих производителей автокомпонентов, поставщиков оборудования, автодилеров, сервисные центры и логистические компании со всего мира. Участники из России, Казахстана, Китая и других стран представляют передовые решения для всех направлений автомобильного рынка: от запасных частей и комплектующих до технологий обслуживания, ремонта, тюнинга и цифровизации отрасли.Посетители могут увидеть прототип первого произведенного в Узбекистане электробуса.Выставка, которая продлится до 24 октября, является ключевой платформой для обмена опытом, деловых встреч и презентации инноваций, определяющих будущее автомобильной индустрии в регионе. Кроме того, некоторые экспонаты позволяют старшему поколению посетителей поностальгировать, а молодежи — почувствовать дух истории.Атмосфера Automechanika Tashkent 2025 — в фотоленте Cпутник Узбекистан.

