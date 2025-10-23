Узбекистан
Automechanika Tashkent 2025: центр притяжения мирового автопрома
Sputnik Узбекистан
На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan открылась международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Tashkent 2025
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/17/52909682_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_6e127332435f98f1fda06f0fd4064153.jpg
На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan открылась международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Tashkent 2025.Масштабное мероприятие собрало ведущих производителей автокомпонентов, поставщиков оборудования, автодилеров, сервисные центры и логистические компании со всего мира. Участники из России, Казахстана, Китая и других стран представляют передовые решения для всех направлений автомобильного рынка: от запасных частей и комплектующих до технологий обслуживания, ремонта, тюнинга и цифровизации отрасли.Посетители могут увидеть прототип первого произведенного в Узбекистане электробуса.Выставка, которая продлится до 24 октября, является ключевой платформой для обмена опытом, деловых встреч и презентации инноваций, определяющих будущее автомобильной индустрии в регионе. Кроме того, некоторые экспонаты позволяют старшему поколению посетителей поностальгировать, а молодежи — почувствовать дух истории.Атмосфера Automechanika Tashkent 2025 — в фотоленте Cпутник Узбекистан.
Выставка стала ключевой платформой для обмена опытом, деловых встреч и презентации инноваций, определяющих будущее автомобильной индустрии в регионе.
На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan открылась международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Tashkent 2025.
Масштабное мероприятие собрало ведущих производителей автокомпонентов, поставщиков оборудования, автодилеров, сервисные центры и логистические компании со всего мира. Участники из России, Казахстана, Китая и других стран представляют передовые решения для всех направлений автомобильного рынка: от запасных частей и комплектующих до технологий обслуживания, ремонта, тюнинга и цифровизации отрасли.
"Мы участвуем в выставке Automechanika в Ташкенте уже второй год. Этот рынок для нас новый, но мы видим сильный отклик и большой интерес к современным и инновационным технологиям со стороны жителей Узбекистана", — поделилась представитель российской компании Татьяна Парван.
Посетители могут увидеть прототип первого произведенного в Узбекистане электробуса.

"Мы уже проходим последние стадии сертификационных испытаний, поэтому готовы принимать заказы и со следующего года входить в серийное производство", — отметила представитель Самаркандского автомобильного завода Мунисхон Исраилова.

Выставка, которая продлится до 24 октября, является ключевой платформой для обмена опытом, деловых встреч и презентации инноваций, определяющих будущее автомобильной индустрии в регионе. Кроме того, некоторые экспонаты позволяют старшему поколению посетителей поностальгировать, а молодежи — почувствовать дух истории.

"Наш клуб — единственный в Узбекистане официально зарегистрированный клуб, который занимается реставрацией ретроавтомобилей. Мы участвуем во многих городских мероприятиях, сотрудничаем с районными хокимиятами и активно продвигаем автокультуру. Наша цель — привлечь молодежь к восстановлению старинной техники, обучить основам механики и реставрации, а также сохранить для будущих поколений уникальные антикварные авто. В данной выставке я участвую с двумя своими автомобилями: ГАЗ-21 “Волга” 60-го года, второй серии в люксовом исполнении и “Москвич ИЖ-412” голубого цвета”, — рассказал член клуба “Retro.uz” Рустам Атаханов.

Атмосфера Automechanika Tashkent 2025 — в фотоленте Cпутник Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
1/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
2/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
3/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
4/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Участник клуба “Авторетро УЗ” Рустам Атаханов

Участник клуба “Авторетро УЗ” Рустам Атаханов - Sputnik Узбекистан
5/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участник клуба “Авторетро УЗ” Рустам Атаханов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
6/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
7/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
8/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
9/22
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
10/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
11/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
12/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
13/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
14/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
15/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
16/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
17/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
18/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
19/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
20/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
21/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

Выставка Automechanika Tashkent 2025 - Sputnik Узбекистан
22/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Automechanika Tashkent 2025

