Automechanika Tashkent 2025: центр притяжения мирового автопрома

На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan открылась международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Tashkent 2025.Масштабное мероприятие собрало ведущих производителей автокомпонентов, поставщиков оборудования, автодилеров, сервисные центры и логистические компании со всего мира. Участники из России, Казахстана, Китая и других стран представляют передовые решения для всех направлений автомобильного рынка: от запасных частей и комплектующих до технологий обслуживания, ремонта, тюнинга и цифровизации отрасли.Посетители могут увидеть прототип первого произведенного в Узбекистане электробуса.Выставка, которая продлится до 24 октября, является ключевой платформой для обмена опытом, деловых встреч и презентации инноваций, определяющих будущее автомобильной индустрии в регионе. Кроме того, некоторые экспонаты позволяют старшему поколению посетителей поностальгировать, а молодежи — почувствовать дух истории.Атмосфера Automechanika Tashkent 2025 — в фотоленте Cпутник Узбекистан.
"Мы участвуем в выставке Automechanika в Ташкенте уже второй год. Этот рынок для нас новый, но мы видим сильный отклик и большой интерес к современным и инновационным технологиям со стороны жителей Узбекистана", — поделилась представитель российской компании Татьяна Парван.
"Мы уже проходим последние стадии сертификационных испытаний, поэтому готовы принимать заказы и со следующего года входить в серийное производство", — отметила представитель Самаркандского автомобильного завода Мунисхон Исраилова.
"Наш клуб — единственный в Узбекистане официально зарегистрированный клуб, который занимается реставрацией ретроавтомобилей. Мы участвуем во многих городских мероприятиях, сотрудничаем с районными хокимиятами и активно продвигаем автокультуру. Наша цель — привлечь молодежь к восстановлению старинной техники, обучить основам механики и реставрации, а также сохранить для будущих поколений уникальные антикварные авто. В данной выставке я участвую с двумя своими автомобилями: ГАЗ-21 “Волга” 60-го года, второй серии в люксовом исполнении и “Москвич ИЖ-412” голубого цвета”, — рассказал член клуба “Retro.uz” Рустам Атаханов.