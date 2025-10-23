https://uz.sputniknews.ru/20251023/chem-opasny-sushi-i-rolly-52907959.html

Чем опасны суши и роллы — врач

Чем опасны суши и роллы — врач

Sputnik Узбекистан

Популярные блюда японской кухни могут серьезно подорвать здоровье. В группе риска находятся те люди, которые уже имеют в анамнезе хронический гастрит, язвенную болезнь ЖКТ

2025-10-23T22:03+0500

2025-10-23T22:03+0500

2025-10-23T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

еда

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/10/22777816_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_623fc5f91cca8e86e190123ed11a82b9.jpg

Сырая рыба и творожный сыр — продукты, употребление которых которые изначально несет в себе риски получить отравление, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.По словам специалиста, покупать готовые сеты нужно только в проверенных местах.Как правило, рестораны и кафе с японской кухней используют в качестве природных антисептиков имбирь и васаби, но тут скрывается другая опасность, предупредил врач."Это сделано не просто так. Васаби и имбирь как природные антисептики дают возможность нейтрализовать возможную патогенную флору. Но избыточное употреблении этих приправ приводит к раздражению слизистой желудка, потому что весь пищевод, слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки достаточно чувствительны к употреблению острых продуктов, и это может вызывать обострение. Особенно в группе риска находятся те люди, которые уже имеют в анамнезе хронический гастрит, язвенную болезнь желудочно-кишечного тракта", — заключил Прокофьев.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

суши роллы опасность