Чем опасны суши и роллы — врач
Популярные блюда японской кухни могут серьезно подорвать здоровье. В группе риска находятся те люди, которые уже имеют в анамнезе хронический гастрит, язвенную болезнь ЖКТ
Сырая рыба и творожный сыр — продукты, употребление которых которые изначально несет в себе риски получить отравление, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.
По словам специалиста, покупать готовые сеты нужно только в проверенных местах.
"Любые продукты, которые не подлежат термической или холодовой обработке, несут опасность распространения пищевых токсикоинфекций, в том числе сальмонеллеза и других патогенных бактерий. Поэтому нужно четко понимать, что употребление некачественных суши и роллов — это вообще недопустимая история", — пояснил специалист.
Как правило, рестораны и кафе с японской кухней используют в качестве природных антисептиков имбирь и васаби, но тут скрывается другая опасность, предупредил врач.
"Это сделано не просто так. Васаби и имбирь как природные антисептики дают возможность нейтрализовать возможную патогенную флору. Но избыточное употреблении этих приправ приводит к раздражению слизистой желудка, потому что весь пищевод, слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки достаточно чувствительны к употреблению острых продуктов, и это может вызывать обострение. Особенно в группе риска находятся те люди, которые уже имеют в анамнезе хронический гастрит, язвенную болезнь желудочно-кишечного тракта", — заключил Прокофьев.