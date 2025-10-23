https://uz.sputniknews.ru/20251023/greko-rimskiye-bortsy-uzbekistan-chm-serbiya-medali-52929567.html
Греко-римские борцы Узбекистана стали призерами ЧМ U23 в Сербии
Члены сборной республики завоевали серебро и бронзу в весовых категориях до 55 и 72 килограммов
16:00 23.10.2025 (обновлено: 16:11 23.10.2025)
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Греко-римские борцы из Узбекистана завоевали первые награды на чемпионате мира U23 в Сербии, сообщает
НОК.
Накануне, в третий день соревнований, которые проходят в сербском городе Нови-Сад, определились чемпионы и призеры в весовых категориях до 55, 67, 72 и 97 килограммов.
"Аброр Атабаев и Хожиакбар Кучкаров стали обладателями серебра и бронзы соответственно", — говорится в сообщении.
На пути к финалу в весовой категории до 72 кг Атабаев одолел соперников из Китая, России (в нейтральном статусе), Грузии и Казахстана. Однако в решающем поединке он уступил представителю Ирана, завершив мировое первенство на втором месте.
Кучкаров (-55 кг) в четвертьфинале уступил сопернику из Азербайджана. В утешительной схватке узбекистанец одержал победу над представителем Поднебесной, а в борьбе за бронзу одолел иранского спортсмена.
Состязания в Нови-Саде продлятся до 27 октября.