Греко-римские борцы Узбекистана стали призерами ЧМ U23 в Сербии

Члены сборной республики завоевали серебро и бронзу в весовых категориях до 55 и 72 килограммов

2025-10-23T16:00+0500

2025-10-23T16:00+0500

2025-10-23T16:11+0500

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Греко-римские борцы из Узбекистана завоевали первые награды на чемпионате мира U23 в Сербии, сообщает НОК. Накануне, в третий день соревнований, которые проходят в сербском городе Нови-Сад, определились чемпионы и призеры в весовых категориях до 55, 67, 72 и 97 килограммов.На пути к финалу в весовой категории до 72 кг Атабаев одолел соперников из Китая, России (в нейтральном статусе), Грузии и Казахстана. Однако в решающем поединке он уступил представителю Ирана, завершив мировое первенство на втором месте. Кучкаров (-55 кг) в четвертьфинале уступил сопернику из Азербайджана. В утешительной схватке узбекистанец одержал победу над представителем Поднебесной, а в борьбе за бронзу одолел иранского спортсмена. Состязания в Нови-Саде продлятся до 27 октября.

