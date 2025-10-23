https://uz.sputniknews.ru/20251023/proizvodstvo-uglya-nefti-i-gaza-uzbekistan-52928281.html
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
По данным Национального комитета по статистике, в январе – сентябре этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 59,9 трлн сумов
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – сентябре 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,5%, объем производства которой составил 661,7 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 59,9 трлн сумов или 7,3% от общего объема промышленности.За первые 9 месяцев 2025-го в республике добыли около 5,6 млн тонн угля — на 5,7% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось. Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
