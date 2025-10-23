https://uz.sputniknews.ru/20251023/rossiyskie-boytsy-razbili-v-dnr-gruppu-arabskix-naemnikov-52921839.html
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Российская армия в ходе штурма позиций ВСУ в ДНР атаковала группу арабских наемников — большую часть уничтожили, оставшиеся сдались в плен, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца "Южной" группировки войск с позывным "Француз".По словам бойца, уничтоженные иностранцы не желали сдаваться, за что и поплатились.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги неоднократно признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях очень мал, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Новости
СВО: российские бойцы разбили в ДНР группу арабских наемников
12:40 23.10.2025 (обновлено: 12:41 23.10.2025)
По свидетельству очевидца, уничтоженные иностранцы не хотели сдаваться, за что и поплатились.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Российская армия в ходе штурма позиций ВСУ в ДНР атаковала группу арабских наемников — большую часть уничтожили, оставшиеся сдались в плен, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бойца "Южной" группировки войск с позывным "Француз".
"Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен", — рассказал он.
По словам бойца, уничтоженные иностранцы не желали сдаваться, за что и поплатились.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Сами приехавшие воевать за деньги неоднократно признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях очень мал, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.