СВО: российские бойцы разбили в ДНР группу арабских наемников

СВО: российские бойцы разбили в ДНР группу арабских наемников

По свидетельству очевидца, уничтоженные иностранцы не хотели сдаваться, за что и поплатились.

2025-10-23T12:40+0500

2025-10-23T12:40+0500

2025-10-23T12:41+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

украина

днр

всу

в мире

безопасность

наемники

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Российская армия в ходе штурма позиций ВСУ в ДНР атаковала группу арабских наемников — большую часть уничтожили, оставшиеся сдались в плен, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца "Южной" группировки войск с позывным "Француз".По словам бойца, уничтоженные иностранцы не желали сдаваться, за что и поплатились.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги неоднократно признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях очень мал, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

россия

украина

днр

