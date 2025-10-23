https://uz.sputniknews.ru/20251023/rossiyskiy-ekspert-samarkand-master-klass-po-rabote-s-osobymi-detmi-52924543.html

Российский эксперт дал в Самарканде мастер-класс по работе с особыми детьми

Авторская методика универсальная и предусматривает оздоровление через игру

2025-10-23

САМАРКАНД, 23 окт — Sputnik. В Тайлякском районе Самаркандской области на базе Центра раннего развития прошел увлекательный мастер-класс по инклюзивному образованию в рамках благотворительного форума "Время добрых дел", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Организатор — представительство Россотрудничества в Узбекистане, пригласившее директора российского благотворительного фонда "Семья вместе" Илью Бурого.Илья Ефимович, имеющий более 30 лет опыта в области физкультурно-оздоровительных программ для детей с особыми потребностями, представил свою авторскую методику. Она построена на использовании разнообразного спортивного инвентаря: от колец, мячей и обручей до клюшек и парашюта. Это помогает сделать занятия увлекательными и эффективными.Этим летом фонд Ильи Бурого получил образовательную лицензию и теперь готов проводить курсы повышения квалификации специалистов по инклюзивному образованию с выдачей сертификатов.Эксперт в Узбекистане не впервые. В последние три года он активно участвует в проектах Россотрудничества, проводя мастер-классы и выступая с докладами по адаптивной физической культуре.В ответ на высокий интерес профессионального сообщества в республике запланированы новые мероприятия с участием Ильи Бурого. В частности, с 22 по 25 октября он проведет практические занятия в Самарканде и Ташкенте, а также организует спортивный праздник в Республиканском центре социальной адаптации детей.Мастер-класс в Самарканде удался. Участвовавшие в нем педагоги выразили искреннее восхищение.Она также отметила, что за четыре года работы центра со стороны зарубежных экспертов проводилось множество интересных мероприятий, но самые теплые впечатления оставил мастер-класс Ильи Бурого.Важно отметить, что тайлякский Центр раннего развития первые три года работал как пилотный проект, а с сентября 2025-го официально вошел в структуру министерства дошкольного и школьного образования.Проект Россотрудничества в тайлякском центре реализуют не впервые. В апреле здесь прошел тренинг по арт-терапии с российским экспертом Татьяной Чеборовой, существенно повысивший качество работы сотрудников центра.

