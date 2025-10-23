Российский эксперт дал в Самарканде мастер-класс по работе с особыми детьми
© SputnikРоссийский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Универсальная авторская методика предусматривает оздоровление через игру.
САМАРКАНД, 23 окт — Sputnik. В Тайлякском районе Самаркандской области на базе Центра раннего развития прошел увлекательный мастер-класс по инклюзивному образованию в рамках благотворительного форума "Время добрых дел", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikРоссийский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
Российский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
© Sputnik
Организатор — представительство Россотрудничества в Узбекистане, пригласившее директора российского благотворительного фонда "Семья вместе" Илью Бурого.
Илья Ефимович, имеющий более 30 лет опыта в области физкультурно-оздоровительных программ для детей с особыми потребностями, представил свою авторскую методику. Она построена на использовании разнообразного спортивного инвентаря: от колец, мячей и обручей до клюшек и парашюта. Это помогает сделать занятия увлекательными и эффективными.
© SputnikРоссийский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
Российский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
© Sputnik
"Мастер-класс прошел в игровом формате. Участники сами пробовали упражнения с мячами, играли в напольный керлинг, флорбол, лакросс и баскетбол. Эта методика универсальна, поскольку подходит детям с разными нозологиями. Мы рады делиться опытом с коллегами из Узбекистана", — отметил Илья Бурый.
© SputnikРоссийский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
Российский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
© Sputnik
Этим летом фонд Ильи Бурого получил образовательную лицензию и теперь готов проводить курсы повышения квалификации специалистов по инклюзивному образованию с выдачей сертификатов.
"Приятно, что, будучи благотворительным фондом, мы можем не только обучать специалистов, но и официально подтверждать их квалификацию", — подчеркнул основатель фонда.
Эксперт в Узбекистане не впервые. В последние три года он активно участвует в проектах Россотрудничества, проводя мастер-классы и выступая с докладами по адаптивной физической культуре.
В ответ на высокий интерес профессионального сообщества в республике запланированы новые мероприятия с участием Ильи Бурого. В частности, с 22 по 25 октября он проведет практические занятия в Самарканде и Ташкенте, а также организует спортивный праздник в Республиканском центре социальной адаптации детей.
Мастер-класс в Самарканде удался. Участвовавшие в нем педагоги выразили искреннее восхищение.
"Тренинг был ярким и захватывающим. Мы благодарны Илье Ефимовичу за живой, игровой формат занятий и множество полезных советов по адаптивной физкультуре и спортивно-массовым мероприятиям. В нашем центре обучается около 250 детей, включая тех, кто нуждается в инклюзивном образовании, и этот опыт стал для нас бесценным", — поделилась директор Центра раннего развития Тайлякского района Зарина Зохидова.
Она также отметила, что за четыре года работы центра со стороны зарубежных экспертов проводилось множество интересных мероприятий, но самые теплые впечатления оставил мастер-класс Ильи Бурого.
Важно отметить, что тайлякский Центр раннего развития первые три года работал как пилотный проект, а с сентября 2025-го официально вошел в структуру министерства дошкольного и школьного образования.
© Sputnik Российский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
Российский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
© Sputnik
© Sputnik Российский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
Российский эксперт провел в Самарканде мастер-класс для тех, кто помогает особенным детям
© Sputnik
Проект Россотрудничества в тайлякском центре реализуют не впервые. В апреле здесь прошел тренинг по арт-терапии с российским экспертом Татьяной Чеборовой, существенно повысивший качество работы сотрудников центра.