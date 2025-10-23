https://uz.sputniknews.ru/20251023/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-52918680.html
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – сентября 2025-го по-прежнему остаются Китай и Россия
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – сентябре этого года внешнеторговый оборот республики составил $59,8 млрд, увеличившись на 22,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Объем экспорта из Узбекистана по итогам прошедших 9 месяцев увеличился на 33,3% — до $26,684 млрд, а импорта — на 15,6%, до $33,111 млрд.Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $6,4 млрд против $8,6 млрд в 2024-м.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 206 странами. Главными торговыми партнерами республики по итогам января – сентября этого года остаются Китай (19,1%) и Россия (15,7%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
