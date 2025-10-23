Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште — причина
10:53 23.10.2025 (обновлено: 11:10 23.10.2025)
© Sputnik / Стрингер/
Подписаться
На прошлой неделе президент России провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По результатам диалога глава Белого дома объявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что саммит не достигнет нужной цели. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — заявил Трамп журналистам.
При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По результатам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште.
Другие заявления Дональда Трампа:
он рассчитывает на проявление здравого смысла со стороны президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского при поиске путей урегулирования конфликта;
он выразил надежду на "скорое" окончание конфликта на Украине;
президент США сказал, что считает необходимым, чтобы стороны конфликта на Украине зафиксировали нынешние позиции на линии соприкосновения и прекратили боевые действия;
РФ хочет контроля над всей Украиной, США не допустит такой сценарий;
Украина использует европейские ракеты для ударов вглубь России;
только США знают, как использовать ракеты Tomahawk;
США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене;
Китай и Россия "от природы" не могут быть союзниками;
китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса;
Индия практически полностью прекратит закупки нефти из России к концу года;
Трамп оценил идею РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявив, что не возражает;
новые американские санкции против российских компаний не будут действовать долго;
он обосновал введение новых санкций против России тем, что для них якобы настало время;
американский лидер не уверен, что новые санкции побудят его российского коллегу сесть за стол переговоров, но утверждает, что они определенно будут иметь эффект.
США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него введены меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и 34 их дочерних предприятий.
Новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Под ограничения попали, в том числе, 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".
При этом до 21 ноября проведение операций с "Лукойлом" и "Роснефтью" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности из-за санкций, будут разрешены.
Американский Минфин заявил, что введение новых санкций против России обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
Ранее в среду глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. Они, по словам министра, станут одними из самых крупных, которые Вашингтон когда-либо вводил против Москвы.
В тот же день Комитет Сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Первый из них предполагает внесение России в список государств-спонсоров терроризма, второй — введение экономических санкций против Китая. Третий проект предусматривает передачу Киеву хранящихся в США российских активов каждые 90 дней.
Россия неоднократно называла заморозку активов воровством, а также ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения об их неэффективности.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.