Обмудсман Узбекистана рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека
Обмудсман Узбекистана рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека
Феруза Эшматова: Работа с российскими коллегами для узбекской стороны — очень важное направление.
2025-10-23T14:30+0500
2025-10-23T14:30+0500
2025-10-23T14:30+0500
Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Феруза Эшматова рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека.В июле текущего года Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России подписали дорожную карту на 2025–2026 годы.Что предусматривает документ, какие мероприятия в соответствии с ним проводят правозащитники двух стран, как усиливают защиту прав женщин в Узбекистане — в видео Sputnik.
Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Феруза Эшматова рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека.
"Работа с российскими коллегами для узбекской стороны — очень важное направление. Так, за 9 месяцев этого года в офис Омбудсмана РУз поступило около 12 обращений от Уполномоченных по правам человека субъектов РФ", — отметила она.
В июле текущего года Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России подписали дорожную карту на 2025–2026 годы.
Что предусматривает документ, какие мероприятия в соответствии с ним проводят правозащитники двух стран, как усиливают защиту прав женщин в Узбекистане — в видео Sputnik
