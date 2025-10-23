https://uz.sputniknews.ru/20251023/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-ombudsmany-52927212.html

Обмудсман Узбекистана рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека

Феруза Эшматова: Работа с российскими коллегами для узбекской стороны — очень важное направление.

2025-10-23T14:30+0500

Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Феруза Эшматова рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека.В июле текущего года Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России подписали дорожную карту на 2025–2026 годы.Что предусматривает документ, какие мероприятия в соответствии с ним проводят правозащитники двух стран, как усиливают защиту прав женщин в Узбекистане — в видео Sputnik.

