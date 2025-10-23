Узбекистан
Обмудсман Узбекистана рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека
Обмудсман Узбекистана рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека
Феруза Эшматова: Работа с российскими коллегами для узбекской стороны — очень важное направление.
Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Феруза Эшматова рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека.В июле текущего года Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России подписали дорожную карту на 2025–2026 годы.Что предусматривает документ, какие мероприятия в соответствии с ним проводят правозащитники двух стран, как усиливают защиту прав женщин в Узбекистане — в видео Sputnik.
Обмудсман Узбекистана рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека

14:30 23.10.2025
Феруза Эшматова: Работа с российскими коллегами для узбекской стороны — очень важное направление.
Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Феруза Эшматова рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека.

"Работа с российскими коллегами для узбекской стороны — очень важное направление. Так, за 9 месяцев этого года в офис Омбудсмана РУз поступило около 12 обращений от Уполномоченных по правам человека субъектов РФ", — отметила она.

В июле текущего года Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России подписали дорожную карту на 2025–2026 годы.
Что предусматривает документ, какие мероприятия в соответствии с ним проводят правозащитники двух стран, как усиливают защиту прав женщин в Узбекистане — в видео Sputnik.
