В ЕЭК обсудили транспортную политику и международные автоперевозки в ЕАЭС
Планируется сформировать пул инфраструктурных проектов, которые могут быть реализованы с участием третьих стран.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Транспортную политику и ситуацию с международными автоперевозками в ЕАЭС обсудили в ходе 30-го заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК, сообщает Евразийская экономическая комиссия.В заседании приняли участие представители уполномоченных органов стран ЕАЭС, общественных организаций, отраслевых союзов, эксперты, а также представители государств-наблюдателей при ЕАЭС от Ирана и Кубы.Участники мероприятия обсудили сложившуюся ситуацию, связанную с сокращением срока временного пребывания на территории РФ водителей граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов.Отмечалось, что в настоящее время принимаются оперативные меры по урегулированию ситуации.Также рассмотрен ход реализации Комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров. Участники согласовали проекты целевых индикаторов (показателей), паспортов евразийских транспортных коридоров (маршрутов) и минимальных требований к ним. Данные документы будут рассмотрены на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта.Кроме того, рассмотрена дорожная карта для реализации концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран "пятерки". На заседании представлены результаты интеграционной работы в части железнодорожного транспорта, по итогам которой одобрена рекомендация об упрощении процедур, влияющих на перемещение в рамках Союза пассажиров-граждан государств-членов железнодорожным транспортом и о развитии евразийских туристических маршрутов с использованием железнодорожного транспорта государств-членов ЕАЭС.
В ЕЭК обсудили транспортную политику и международные автоперевозки в ЕАЭС
13:28 24.10.2025 (обновлено: 14:21 24.10.2025)
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
Транспортную политику и ситуацию с международными автоперевозками в ЕАЭС обсудили в ходе 30-го заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК, сообщает
Евразийская экономическая комиссия.
В заседании приняли участие представители уполномоченных органов стран ЕАЭС, общественных организаций, отраслевых союзов, эксперты, а также представители государств-наблюдателей при ЕАЭС от Ирана и Кубы.
Участники мероприятия обсудили сложившуюся ситуацию, связанную с сокращением срока временного пребывания на территории РФ водителей граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов.
Отмечалось, что в настоящее время принимаются оперативные меры по урегулированию ситуации.
Также рассмотрен ход реализации Комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров. Участники согласовали проекты целевых индикаторов (показателей), паспортов евразийских транспортных коридоров (маршрутов) и минимальных требований к ним. Данные документы будут рассмотрены на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта.
"В перспективе планируется сформировать пул инфраструктурных проектов, которые могут быть реализованы с участием третьих стран. Алгоритм формирования такого пула будет проработан дополнительно", — отметили в ЕЭК.
Кроме того, рассмотрена дорожная карта для реализации концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран "пятерки".
"Одобрены перечни сведений и документов, необходимые для получения спецразрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также на перевозку опасных грузов", – добавили в ЕЭК.
На заседании представлены результаты интеграционной работы в части железнодорожного транспорта, по итогам которой одобрена рекомендация об упрощении процедур, влияющих на перемещение в рамках Союза пассажиров-граждан государств-членов железнодорожным транспортом и о развитии евразийских туристических маршрутов с использованием железнодорожного транспорта государств-членов ЕАЭС.