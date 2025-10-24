В ЕЭК обсудили транспортную политику и международные автоперевозки в ЕАЭС

https://uz.sputniknews.ru/20251024/eek-obsudili-transportnuyu-politiku-situatsiyu-s-mejdunarodnymi-avtoperevozkami-v-eaes-52949273.html

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Транспортную политику и ситуацию с международными автоперевозками в ЕАЭС обсудили в ходе 30-го заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК, сообщает Евразийская экономическая комиссия.В заседании приняли участие представители уполномоченных органов стран ЕАЭС, общественных организаций, отраслевых союзов, эксперты, а также представители государств-наблюдателей при ЕАЭС от Ирана и Кубы.Участники мероприятия обсудили сложившуюся ситуацию, связанную с сокращением срока временного пребывания на территории РФ водителей граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов.Отмечалось, что в настоящее время принимаются оперативные меры по урегулированию ситуации.Также рассмотрен ход реализации Комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров. Участники согласовали проекты целевых индикаторов (показателей), паспортов евразийских транспортных коридоров (маршрутов) и минимальных требований к ним. Данные документы будут рассмотрены на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта.Кроме того, рассмотрена дорожная карта для реализации концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран "пятерки". На заседании представлены результаты интеграционной работы в части железнодорожного транспорта, по итогам которой одобрена рекомендация об упрощении процедур, влияющих на перемещение в рамках Союза пассажиров-граждан государств-членов железнодорожным транспортом и о развитии евразийских туристических маршрутов с использованием железнодорожного транспорта государств-членов ЕАЭС.

