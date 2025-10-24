https://uz.sputniknews.ru/20251024/na-skolko-vyros-vvp-uzbekistana-za-9-mesyatsev-2025-goda--infografika-52962711.html

На сколько вырос ВВП Узбекистана за 9 месяцев 2025 года — инфографика

Sputnik Узбекистан

Национальный комитет по статистике опубликовал данные за девять месяцев 2025-го.

По итогам девяти месяцев 2025 года рост экономики Узбекистана значительно ускорился.По данным Национального комитета по статистике, темпы роста валового внутреннего продукта за январь–сентябрь составили 7,6%. Это на 1 процент выше показателя аналогичного периода прошлого года (6,6%).Кроме того за январь-сентябрь 2025 года:Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.

