На сколько вырос ВВП Узбекистана за 9 месяцев 2025 года — инфографика
Национальный комитет по статистике опубликовал данные за девять месяцев 2025-го.
По итогам девяти месяцев 2025 года рост экономики Узбекистана значительно ускорился.
По данным Национального комитета по статистике, темпы роста валового внутреннего продукта за январь–сентябрь составили 7,6%. Это на 1 процент выше показателя аналогичного периода прошлого года (6,6%).
Кроме того за январь-сентябрь 2025 года:
рост промышленного производства составил 6,8%;
темп роста розничного товарооборота составил 11%;
темпы роста внешнеторгового оборота 22,9%
объем строительных работ увеличился на 14,2%;
реальные темпы роста совокупного дохода населения 8,4%
объем оказанных рыночных услуг — на 14%;
сельское, лесное и рыбное хозяйство показали рост на 4,1%;
внешнеторговый оборот увеличился на 22,9 %.
темпы роста транспортной сферы — пассажирооборот 5,9%; грузооборот 1,6%.
Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.